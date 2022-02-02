韓國缺孫興慜照贏敘利亞　第15支球隊闖決賽周｜世界盃外圍賽

恭喜韓國成為第15支獲得2022年世界盃決賽周資格的球隊！
昨（1日）晚的世界盃外圍賽亞洲區12強賽A組，韓國以2：0擊敗敘利亞，肯定以小組頭兩名完成，取得決賽周資格。
雖然韓國有頭號球星孫興慜受傷缺陣，但在這場晉級的關鍵戰中順利贏波。敘利亞初段食「詐糊」，頭槌頂入被指越位在先，兩隊半場互交白卷。在53分鐘，韓國右閘金太煥傳中，壓上前場助攻的左閘金珍洙禁區內接應，頭槌頂入，為「太極虎」先開紀錄。71分鐘，後備入替的權昶勳遠射得手，幫韓國贏到2：0完場。韓國8戰得20分，在A組排名第2，落後伊朗2分，並大幅領先第3位、9分的阿聯酋，肯定以小組前兩名晉級決賽周。
至於B組方面，日本以2：0贏沙特阿拉伯，阿曼與澳洲踢成2：2，澳洲8戰得15分排第3位，日本以18分排第2，而沙特阿拉伯就以19分居榜首。
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