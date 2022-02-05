排球｜韓職排球員死於家中　屢受網路欺凌曾反擊「我從沒化妝」

韓國職業排球員金仁赫周四（4日）被發現死於家中，死因未明，年僅26歲；根據金仁赫社交媒體可見，經常因外表而被批評，屢受網路欺凌。

韓媒《韓聯社》2021年報導，金仁赫被質疑比賽時化妝，8月金仁赫曾表示：「我累了，請停止那些已經折磨我多年的惡意評論，我無法忍受了。」



金仁赫於1995年7月出生，身高1.91米，效力韓國排球V聯賽的三星火災保險隊，曾代表南韓參加過亞洲盃、U23世錦賽、亞錦賽。自2021年12月，就因傷缺陣，留家休養，直到周四就被發現於家中死亡，球隊發布消息指：「金仁赫在家中被發現死亡，警方還在調查確切死因。」

韓國職業排球員金仁赫周四（4日）被發現死於家中（金仁赫Instagram）

金仁赫一直受網路留言影響，主要攻擊其外表，指他化妝。他曾解釋：「我從來沒化妝，我不喜歡男人，我有女朋友，我從來沒當過色情片演員，我沒塗睫毛膏和眼影。我承認我有用乳液，如果這也算是化妝的話。」、「你們根本不認識我，我真的難以承受那些數不清的私訊和每場比賽的惡意評論，請立即停止。」

8月金仁赫曾表示：「我累了，請停止那些已經折磨我多年的惡意評論，我無法忍受了。」 （金仁赫Instagram）

金仁赫被質疑比賽時化妝。（金仁赫Instagram）

雖然曾經無視和不回應，情況依舊：「我以為無視十多年來的那些誤解，是最好的答案，但我累了，請停止那些已經折磨我多年的惡意評論，我無法忍受了。」同時，也有球迷留言支持，稱讚其「很帥」、「男偶像」。