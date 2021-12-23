體育熱話｜由漫畫走出來的排球少年　高橋藍意甲地標戰擄獲球迷

東京奧運上，日本男排代表高橋藍因着陽光般燦爛的笑容，搭配帥氣萬分的扣殺，成功吸納不少粉絲。

4個月後，這名20歲新星轉戰意甲聯賽，隨球隊Pallavolo Padova正式亮相，成為受意媒關注的亞洲球手。



高橋藍在今季開始加盟意甲球隊Pallavolo Padova，他在上周抵達意大利，接受體檢後隔天便穿上14號球衣後備登場。

20歲的高橋藍助日本殺入東京奧運8強，打出名堂。（網上圖片）

現年20歲的高橋藍出生於日本京都，母親是日美混血兒，因此他有1/4的美國血統，據指，名字藍（日文讀音Ran）來自英文的「Run」，是愛好棒球的父親所取名。

高橋藍是日美混血兒，外形陽光帥氣。（網上圖片）

高橋藍在中學時代已甚有名氣，位置主攻手的他，在高中三年級時帶領東山高校奪得隊史首個春高冠軍（全國高校選手權），他也成為了賽事MVP。加上其高超顏值，被日本球迷指有如是熱血漫畫《排球少年》走出來的美少年。

「春高」排球指全日本每年舉辦的高中生聯賽，「春」是因寒假即將結束、新學期開始前（注：日本新學年為每年的4月1日），是日本高中體育的傳統賽事，熱血程度好比棒球的甲子園。



高橋藍除了攻力強勁，穩定的一傳達40%到點率。（Getty Images）

進攻技巧高 球評：後排當前排打

藍在高中時期可說是無敵的存在，身高1.88米的他打點達3.4米，擁有超高水平的進攻技巧，尤其擅長後排進攻；曾有球評指高橋藍的爆發力和進攻技巧可以「把後排當前排打」。

他在今年實現了自小六以來的夢想——奧運。東京奧運上，隊中最年輕的他藉優異的接球能力和強勁扣殺，攻守方面均展現存在感，助日本男排相隔29年晉身8強。其帥氣的外形也讓他「圈粉」無數，獲「混血王子」封號的他在Instagram擁高達90萬追蹤者。

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外流鍛煉 目標領日本巴黎奧運奪牌

「我在東京奧運期間成了大家的焦點，」藍說。「當時我身披國家隊戰衣，我想能吸引到大家的注意，是因為只要上場就會拚盡全力，我總是這麼做，這也讓我能被人們看見。」

高橋藍在高中時代便有意到海外挑戰，經歷東京奧運後，到海外挑戰兼汲取經驗的意向更加強烈，他揚言目標是3年後帶領日本在巴黎奧運獲得獎牌，為此希望有所成長。藍最仰慕的男排球員、同樣在意甲鍛煉的日本排球傳奇石川祐希，也表示為他能外流而感到開心。

高橋藍上周在意甲亮相。（球會Pallavolo Padova網頁）

日前高橋藍在意甲「地標」，球隊雖在主場以0：3落敗，他屢次助攻令球迷留下深刻印象。

意媒問他關於意甲聯賽的想法，藍說：「意大利聯賽跟日本非常不同，這裏有很多高水準的球員，球迷們也很不一樣，會大聲喊加油，盡全力讓選手聽到加油聲。」他認為意甲的整體水平都很高，不論是聯盟還是球員本身。

高橋藍首仗的助攻助守表現，令當地球迷留下深刻印象。（球會Pallavolo Padova網頁）

高橋藍也透露自己選擇加盟Pallavolo Padova是因為球隊非常重視年輕選手的成長，希望能在此學習和角逐冠軍，「雖然我很想做到最好，第一時間幫助球隊，但我還需要一些時間來達到跟其他球員一樣的水準。明年吧，我能給球隊更重要的貢獻。」

球隊主帥Jacopo Cuttini亦大讚高橋藍有潛質，「後排的防守和接發，相信對球隊會發揮貢獻，加上攻擊力強勁，是個很有魅力的選手。」主帥亦指球隊以年輕球員為主幹，高橋藍在這個互相切磋、琢磨的環境下，相信會有所成長。

高橋藍坦言需要時間跟上意甲水平，盼能在明年交出高水準表現。（球會Pallavolo Padova網頁）

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