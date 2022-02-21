桌球｜吳安儀男子賽終響勝鼓　兩起Break挫中國球手歷史性闖正賽

香港「四眼Cue后」吳安儀雖然早前出戰女子世錦賽失利，但她收拾心情再戰男子賽，終於取得突破。吳安儀在威爾斯公開賽外圍賽擊敗中國小將吳宜澤，首度躋身職業賽的正賽圈，將與英國球手卡達交手。



吳安儀去年獲得男子巡迴賽的外卡後，多次參與職業賽，依然與勝利擦身而過。「四眼Cue后」早前在女子世錦賽失利，8強止步，其後轉戰威爾斯公開賽，外圍賽遇上中國球手吳宜澤。

吳安儀先輸一局，次局隨即還以顏色，打出一棒84度扳回一城，其後連贏兩局，距離正賽只差一局，吳宜澤以74：1追成較接近紀錄。吳安儀在第6局再度「起Break」，打出一棒82度奠勝，結果以局數4：2力挫對手，取得男子賽首勝，順利躋身威爾斯公開賽正賽。

吳安儀兩度「起Break」挫中國球手晉級正賽。（吳安儀Facebook截圖）

「四眼Cue后」終於取得突破，歷史性打入男子賽正賽圈，將與26號種子﹑英國球手卡達（Ali Carter）爭入次圈。

吳安儀其後在社交網站發文，表示自己從過往的錯誤中學習，如今終於躋身正賽，「終於取得我職業巡迴賽首次勝利，之前幾次領先都衝唔到線，我在經驗中成長，終於打入正賽，我會繼續努力，在比賽中繼續吸收。」

吳安儀在威爾斯賽首圈將鬥卡達（左）。（吳安儀Facebook截圖）

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