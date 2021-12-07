桌球｜吳安儀與勝仗只差一步　力戰英國名將遭逆轉

香港「四眼Cue后」吳安儀早前揚威女子賽後，再挑戰男子職業賽，出戰蘇格蘭公開賽，外圍賽面對英國名將梅菲，一度領先局數3：1，距離首場勝仗僅一步之遙，可惜最終未能笑到最後。



「四眼Cue后」吳安儀上月底稱霸伊甸女子桌球大師賽，其後直言希望將好表現帶往巡迴賽。吳安儀出戰蘇格蘭公開賽外圍賽，與英國名將梅菲（Shaun Murphy）爭奪正賽資格。

早前奪冠的吳安儀，挾勇態出戰今仗，首局隨即施展下馬威，「起Break」打出一棒61度，先拔頭籌，縱然對方其後扳回一城，無阻安儀繼續強勢，先以67：61再下一城再取領先，第4局再打出一棒60度致勝，領先局數3：1，與首場勝仗無限接近。

吳安儀今年10月首次出戰巡迴賽，當時在德國大師賽外圍賽同樣非常接近出線，可惜被對手反勝。「四眼Cue后」在今仗不幸重演早前的劇本，梅菲其後發力，連追兩局，追成3：3平手，最後一局打出「一Cue過百」，一棒打出130度，結果被梅菲反勝晉級，吳安儀再度與巡迴賽首勝擦身而過。

在出局邊緣的梅菲，發力連取3局擊敗吳安儀。（資料圖片／Getty Images）

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