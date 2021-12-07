桌球｜吳安儀與勝仗只差一步　力戰英國名將遭逆轉

香港「四眼Cue后」吳安儀早前揚威女子賽後，再挑戰男子職業賽，出戰蘇格蘭公開賽，外圍賽面對英國名將梅菲，一度領先局數3：1，距離首場勝仗僅一步之遙，可惜最終未能笑到最後。
「四眼Cue后」吳安儀上月底稱霸伊甸女子桌球大師賽，其後直言希望將好表現帶往巡迴賽。吳安儀出戰蘇格蘭公開賽外圍賽，與英國名將梅菲（Shaun Murphy）爭奪正賽資格。
早前奪冠的吳安儀，挾勇態出戰今仗，首局隨即施展下馬威，「起Break」打出一棒61度，先拔頭籌，縱然對方其後扳回一城，無阻安儀繼續強勢，先以67：61再下一城再取領先，第4局再打出一棒60度致勝，領先局數3：1，與首場勝仗無限接近。
吳安儀今年10月首次出戰巡迴賽，當時在德國大師賽外圍賽同樣非常接近出線，可惜被對手反勝。「四眼Cue后」在今仗不幸重演早前的劇本，梅菲其後發力，連追兩局，追成3：3平手，最後一局打出「一Cue過百」，一棒打出130度，結果被梅菲反勝晉級，吳安儀再度與巡迴賽首勝擦身而過。
更多吳安儀相關報道：
桌球｜吳安儀回歸女子賽即揚威 反勝老對手大師賽封后桌球．全英賽｜吳安儀再度首圈止步 慘吞中國新星顏丙濤6蛋體育熱話｜吳安儀如願與名將切磋 下周全英賽惡鬥顏丙濤爭出線桌球｜吳安儀鬥前世界冠軍有驚喜 先拔頭籌遭逆轉無緣正賽桌球︱吳安儀男子巡迴賽第一擊 贏波邊緣被對手連追3局憾負
更多桌球相關報道：
桌球｜趙心童全英賽奪冠一炮而紅 喜自拍愛放閃 前女友被起底桌球．全英賽｜趙心童首度稱霸大滿貫 賽後慶祝活動稚氣未脫桌球熱話｜趙心童獲奧蘇利雲大讚潛力無限 全英賽力爭大賽首冠桌球熱話｜威爾斯名將為閉目養神致歉 一個原因導致精神萎靡桌球｜「鏡粉」傅家俊大讚Tiger阿Jer球技 未來着力培育後起之秀桌球︱梅菲爆冷被中國19歲小將淘汰 轟賽制不公：他根本不應出現