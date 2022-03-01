三浦知良新東家升班路受阻　付掩口費阻醜聞遭賽會暫時「搣柴」

日本足球界「國寶」，已經55歲的三浦知良今季加盟JFL（日本足球聯賽）球隊鈴鹿得分者（鈴鹿ポイントゲッターズ），冀助球隊打入職業聯賽。

不過，球會今被日職聯（J-League）賽會以管理不善為由，暫時取消申請日丙牌照的資格。三浦助球隊打入職業聯賽的願望，出現阻滯。



要從JFL打入屬職業聯賽的日丙（J3），除了成績，也要具備「百年構想球會」的資格。該些球會在架構、營運、場地等方面，都要滿足指定條件，才獲批出資格，可以申請J3牌照。三浦知良兄長三浦泰年執教的鈴鹿得分者，本在「百年構想球會」之列，若然今年打入前四名，並在擁有百年構想球會資格中排前兩名，便有望升格。

三浦知良（右）與兄長三浦泰年（左）合作衝上職業聯賽，卻遇上球會管理問題。 （instagram）

不過，日職聯賽會於2月28日公布，鈴鹿得分者不適當處理資金，反映球會營運體制不善，暫停其「百年構想」資格。日職聯賽會據JFL賽會調查報告指，球會承認在管治方面出現多項問題。

鈴鹿得分者去年12月發出的聲明，揭露問題來龍去脈。事件源於球會前董事鹽見大輔，至少兩次向球會索款。鹽見指球隊涉及操控賽果等不當行為，會方雖認定他誣陷，礙於懼怕鹽見對外散播謠言，希望以金錢息事寧人。球會於去年7月底應鹽見要求，支付2500萬圓，希望一刀兩斷。

三浦知良在官宣時舉起招牌動作「Kazu dance」。 （instagram）

可是，鹽見在去年11月底再次現身，索款5000萬圓並要求社長吉田雅一辭職，否則「爆大鑊」。聲明指此時已累積收到超過八十次索款要求，球會決定不再付款，並通知警方、市及縣機關，以及JFL。

三浦知良（左）前天度過55歲生日，昔日戰友武田修宏（右）上台送花。 （twitter@SuzukaPG）

三浦知良去季效力橫濱FC，但只象徵式在日職聯上陣1分鐘。他為了延續足球生涯及尋求上陣機會，轉戰第4級球會鈴鹿得分者，揚言要助球隊升上J3。球隊前途籠罩陰霾，必須在6月申請來季J3牌照前改善管治並得到持份者繼續支持，便有機會恢復資格。