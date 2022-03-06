體操｜46歲舒素雲天娜世盃封后　從蘇聯時代開始橫跨女子跳馬30年

年屆30歲的匈牙利女子體操選手寶絲素高（Dorina BOECZOEGO）依然逐感鹿賽場，與一眾「千禧後」對手競逐世界盃卡塔爾站女子跳馬決賽。

若你為她的寶刀未老而讚嘆，少年，你實在太年輕了。在這名選手於1992年出生時，昨天（4日）同場較技的舒素雲天娜已經出道，她更擊敗一眾青春少艾，以46歲之齡奪得今站世界盃冠軍。



香港讀者或已不陌生，每隔4年，「體操媽媽」總會出現——在蘇聯於1991年解體後，舒素雲天娜於92年以「獨聯體」運動員身分，出戰巴塞隆拿奧運，與隊友合力奪得女子團體金牌。此後她成為烏茲別克公民，直至2002年，兒子罹患白血病，她與丈夫變賣家當，四處張羅醫藥費，最終因為德國當局願意承擔餘下費用，她只好轉籍到德國，以跳馬救活兒子性命。

舒素雲天娜以46歲之齡奪得世界盃卡塔爾站冠軍。（FIG Twitter）

從獨聯體、烏茲別克、德國再到烏茲別克，由上世紀的巴塞隆拿奧運，經歷96阿特蘭大、00悉尼、04雅典、08北京、12倫敦、16里約，再到20東京，舒素雲天娜的兒子早已痊癒，長得比媽媽還要高，但這名老將對於跳馬的心始終不變。

舒素雲天娜把威水相上載到Instagram。（IG：oksana2016）

去年東京奧運，舒素雲天娜明言奧運後將會退役，但昨日的世界盃卡塔爾站，我們依然看到她的身影。女子跳馬決賽，舒素雲天娜的7名對手中，有着寶絲素高這名在她出道時已經出世的選手，已屬罕見，其他運動員大都處於十來歲的當打之年，但結果卻是薑愈老愈辣。舒素雲天娜兩跳分別取得13.6分及13.266分，兩跳平均得分13.433，力壓一眾「小妹妹」，奪得今站女子跳馬冠軍，匈牙利的碧絲姬（Csenge Maria BACSKAY）及俄羅斯的莉絲頓諾娃（Viktoriia LISTUNOVA）分列亞季，2人分別18及16歲。

舒素雲天娜賽後把威水照上載到Instagram，寫道：「我要感謝所有支持我的人。能夠再踏賽場，真的很興奮，有你們，我才成功！謝謝你們陪伴我。」

其實，體操迷也感謝舒素雲天娜陪伴大家走過30年。46歲的媽媽，的確不及一眾娃娃好看，但風霜老臉上的皺紋告訴我們，舒素雲天娜是有故事的人。

舒素雲天娜（左三）去年第8次參加奧運，選手們忍不住找她「集郵」留念。（Getty Images）

【東京奧運，舒素雲天娜風采依然，優美地完成跳馬動作】