東京奧運｜體操長青樹終極一跳　舒素雲天娜完結8屆奧運傳奇生涯

當她踏足體操館，全場向她致敬，送上熱烈掌聲。
在她的面前，美國體操天后比拉絲也成為小粉絲。
她是46歲的烏茲別克「媽媽級」選手舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），她第8次參加奧運，今屆也是最後一次。在今（25日）晚的女子跳馬資格賽，她完成奧運生涯的最後兩跳，獲得平均14.166分，未能躋身決賽。
由1992到2021年，幾乎30年，代表過獨聯體、德國及烏茲別克，贏過金牌及銀牌，舒素雲天娜今屆第8次參加奧運。今日傍晚，46歲的舒素雲天娜來到體操館，參加女子跳馬的資格賽。放眼望去，其他選手風華正茂，還有不少正值二八年華；舒素雲天娜1992年首次參加奧運時，相信在場絕大部體操運動員都未出世。
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舒素雲天娜現身，彷彿是巨星駕臨，人人鼓掌相迎，來自不同國家的選手，都有希望與這位體操「長春樹」合照集郵，就連當今體操天后比拉絲也是她的小粉絲。對於體操運動員，廿多歲已是老將，三十過後真的想也不用想，但舒素雲天娜年過四十，仍在奧運場上競技，絕對是一代體操的傳奇。
【舒素雲天娜風采依然，優美地完成跳馬動作】
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她在資格賽兩度登上起步點，完成兩次跳馬動作，最後平址獲得14.166分，未能躋身前8名，無法參加之後的跳馬決賽。舒素雲天娜明言今屆奧運後退役，所以在資格這兩跳，會是她體操生涯及8屆奧運生涯的最後表演。
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