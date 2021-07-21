東京奧運｜46歲舒素雲天娜逆齡抵抗歲月　體操媽媽第8度出戰奧運

體操，向來感覺是年輕人的運動，體操場上不少15﹑6歲的青澀臉孔，踏入2字頭已經算是「老將」。那麼，4字頭又是什麼樣的概念？

對烏茲別克老將舒素雲天娜而言，體操曾經是她為患病兒子賺取醫藥費的方法，亦是暫時逃離殘酷現實世界的綠洲。

兒子早已病癒，「體操媽媽」依然未言退，即將歷史性第8次出戰奧運，她會在開幕禮擔任國家的持旗手。這名年屆40有6的老將預告今屆是她最後一屆奧運會，即將結束長達近30年體操生涯。

（東京奧運．有故事的人系列之6）



體操世界，歲月不饒人，經常是一班20歲以下的選手互相較勁，唯獨舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）成為體操界的異數，年屆46依然屹立賽場。

「體操媽媽」對比年輕一大截的對手，顯然高峰已過，堅持至今卻並非志在參與，今年6月的體操世界盃多哈站仍能力壓一眾年輕得多的對手，奪走跳馬金牌，證明寶刀未老。

來自烏茲別克的舒素雲天娜，東京奧運是她生涯第8度在奧運會亮相，這個成就前無古人，勢將成為奧運史上第一人，亦是體操歷來最年長的參賽選手。

「體操媽媽」早前依然揚威體操世界盃分站。（Instagram截圖）

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由獨聯體、烏茲別克到德國

舒素雲天娜與奧運的故事，要從1992年說起。蘇聯1991年底解體，她在1992年巴塞隆拿奧運首度登場，那年所有蘇聯前加盟國運動員均以獨聯體（CIS）身份出賽，她收穫一面女子團體金牌，亦是她至今唯一的奧運金牌。蘇聯解體後，她成為烏茲別克公民，從此代表該國出賽至1996年，退役後與摔角好手結婚，並在1999年誕下兒子Alisher，正當一家過着幸福美滿的生活之際，一件事情突然改寫她的人生。

2002年，愛兒3歲時突然罹患白血病，在烏茲別克的診所內，舒素雲天娜獲告知，若兒子一個月內未能接受化療，便會死亡。醫護人員推介她帶兒子到德國科隆一間醫院診治，費用卻高達10萬歐元。

「我們當時身無分文」，舒素雲天娜與丈夫賣走自己在居住的三房單位和兩部車，卻連一半醫藥費也籌不到，科隆一間體育會願意出部分錢，國際體育聯會捐出5000歐元，兩家烏茲別克工廠幫忙籌多一部分。眾志成城之下，仍然差少少，不得已之下，只得最後一着——轉國籍代表德國。

為了患白血病的兒子，舒素雲天娜堅持體操生涯，更移居至德國。（網上圖片）

舒素雲天娜在2003年贏得唯一的世錦賽金牌。（資料圖片／Getty Images）

德國體育當局承擔她兒子餘下醫藥費，最初烏茲別克官員一度阻撓她代表德國，但她親自回國哀求對方放她一馬，「我完全是為了兒子，才會這樣做。」「體操媽媽」再踏賽場，一直跟隨德國國家隊訓練，卻因未取得當地居留權的關係，03至06年期間依然為烏茲別克效力，她的技術更上一層樓，更在03年世錦賽贏得跳馬金牌。

2006年終於代表德國出戰，舒素雲天娜以33歲高齡參加08年北京奧運，當時成為項目中最年長的運動員，殺入跳馬決賽並勇奪跳馬銀牌，奪得個人項目首面奧運獎牌。

奪銀牌固然興奮，但也不及此事值得高興，「我贏得奧運獎牌後，我接到醫生的電話，告訴我兒子的癌細胞完全清除，任何獎牌也不可媲美這個消息。」

2008年北京奧運，舒素雲天娜贏得首面跳馬個人獎牌。（資料圖片／Getty Images）

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堅持下去的理由

「兒子的病一日未好，我又怎可以老？」為兒子醫藥費堅持玩體操已夠辛苦，她披露當時的心路歷程更令人動容，「你不能沉淪在悲傷的情緒中，因為所有孩子都會感受到。就算沒有希望，也要讓孩子保持正面，記住哭泣是沒有用的。」

「我將所有負面情緒留在體育館內，每次見到Alisher都是獎勵。」她續稱，「一段時間後我取得德國工作簽證，兒子醫療費可由保險支付。」又坦言，「如果不是Alisher的病，我什麼地方也不會去。」

「當我獲告知兒子完全康復，我第一時間想到的是——我終於可以回到烏茲別克。」舒素雲天娜戰畢2012年倫敦奧運後，一度決定告別賽場，改任教練。背後真正目的，或許只是為回復昔日身份作準備。

舒素雲天娜當年為患病的愛兒繼續體操生涯，兒子早前已病癒並長大成人。（Instagram截圖）

第8次出戰奧運

她之後由德國轉回烏茲別克本籍，延續體操生涯，代表祖國出戰2016年里約奧運。年屆40，「體操媽媽」依然在跳馬獲得第7名；兩年後，雅加達亞運再添一面跳馬銀牌，更直言希望出戰東京奧運，並全力爭取再次踏上頒獎台。

舒素雲天娜接近30年的生涯，對她而言，體操的角色一直在變，「體操一度成為我的『生財工具』，為了兒子的醫藥費，這是我唯一的賺錢途徑。當我在投入訓練期間，我可以單純專注在每一個動作上，完全忘記現實生活的一切，包括我在醫院經歷的所有事。」

東京奧運延期一年，舒素雲天娜再年長一年，無礙她歷史性第8度參加奧運會，並首度擔任開幕禮持旗手，對「體操媽媽」而言，這是個莫大的光榮，尤其是在最後一屆參賽的奧運會。

舒素雲天娜最後一屆出戰奧運，亦將擔任開幕禮的持旗手。（Instagram截圖）

「跳馬死亡之跳」會否重現？

40有6，仍然有體操場上做出高難度動作，舒素雲天娜對體操的熱愛及堅持值得敬佩，惟難敵歲月的洗體，身體已經發出訊號，沒有辦法再繼續下去，「直至最近兩年，我的身體及心靈上首度有這種感覺，是時候離開體操了。」

舒素雲天娜在里約奧運，嘗試做出極高難度的「Produnova」動作（前手翻，再在跳馬台上兩個前空翻，因為十分容易引致受傷，故稱為「跳馬死亡之跳」。東京奧運，如無意外是舒素雲天娜的最後一屆奧運，「體操媽媽」會否再度做出高難度的跳躍，為奧運生涯劃上完美句點？我們拭目以待。

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舒素雲天娜在里約奧運做出超高難度的動作，可惜落地時未能完成。（資料圖片／Getty Images）

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