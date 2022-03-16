棒球｜「二刀流」大谷翔平歸隊手感火熱　春訓首日即轟8支全壘打

MLB經歷連番勞資談判後終於達成共識，鐵定4月7日揭開戰幔，雖比原定3月31日開季略遲，但整季162場賽事將全數舉行。

去季以投打「二刀流」橫掃MLB兼奪最有價值球員的大谷翔平，昨日（15日）早上隨洛杉磯天使展開首日春訓，43次揮棒擊出8支遠程炮，令人期待他將以開幕先發投手身分，繼續捲起全壘打旋風。



棒球在香港不是主流運動，大谷翔平卻是體育迷必要認識的名字。從高中年代「鉛筆人」練出今天的魁梧身形，在近乎所有人都認為不可能之下，大谷翔平憑投球兼強打的「二刀流」立足MLB，去季甚至席捲整個大聯盟——

打出MLB第3多的46支全壘打，成為史上首位至少單季45轟、25支二壘安打、8支三壘安打、25次盜壘成功的球員；投球方面，他也交出9勝2敗、防禦率3.18，156次三振的亮麗數據。他是史上首個以投、打雙重身份入選MLB明星賽的球員，並以全票當選常規賽MVP。

大谷翔平歸隊。（Twitter：Los Angelas Angels）

更重要的是，雖已貴為年薪500萬美元的當家球星，但大谷翔平依然保持從小培育的善良樸實，絲毫沒有架子，去季在明星賽全壘打大賽獲得的15萬美元獎金，他全數分給球隊工作人員，甚至要入手代步工具時，他只向球隊申請購買單車，最終是會方要求，他才於美國考取駕駛執照，並買下一輛Tesla代步。

大谷翔平非常可愛。（Getty Images）

大谷翔平表情包：

這個球迷眼中的「快樂的野球少年」，在MLB解決勞資糾紛即將開季後，昨天正式歸隊，隨天使展開第一課春訓。他於早上7時40分到達，11時開始戶外打擊訓練。雖然休季已久，但大谷的手感依然火熱，43次揮棒中，擊出8次全壘打，據報最遠一支是擊出140公尺外的右外野範圍，其中5支則集中於左外野。

大谷去季只差一點點就成為全壘打王，今季能否填補遺憾成為焦點，當然球迷更冀盼的是他在開幕戰擔任先發投手及指定打擊，以「二刀流」揭開球季序幕。

無論是打擊或投球，大谷翔平都締造了偉大的成就。（Getty Images）