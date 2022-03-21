英足總盃｜曼城迎地獄賽程　兩鬥利物浦馬體會　10日定三冠王成敗

英格蘭足總盃4強抽籤，球迷最期待的畫面出現了。

上屆亞軍車路士將與水晶宮上演倫敦打吡，而力求三冠王的曼城則碰上同樣追逐多冠榮譽的利物浦。



利物浦昨晚在8強賽，憑祖達78分鐘接應長傳，一箭定江山淘汰諾定咸森林。同日賽事，水晶宮4：0大勝愛華頓，曼城則4：1挫修咸頓。 抽籤後，4強對陣為利物浦對曼城、車路士對水晶宮。

足總盃8強賽，曼城則4：1擊敗修咸頓。（Getty Images）

此抽籤結果也許令曼城領隊哥迪奧拿相當頭痛，皆因球隊因而迎來4月的地獄賽程。曼城在4月6日及13日的歐聯8強兩回合與馬德里體育會碰頭，然後在10及16或17日先後在聯賽及足總盃4強面對利物浦。

利物浦現時在聯賽榜只是1分落後曼城，然而歐聯抽極好簽對陣賓菲加，有力衝擊四冠。 （Getty Images）

10天內各鬥馬德里體育會及利物浦兩次，雖則曼城兵源雄厚，但短時間内4場硬仗也的確考起哥迪奧拿。

曼城10天內各兩鬥馬德里體育會及利物浦。（Getty Images）

事實如若曼城在這10日有甚麼差池，英超、歐聯、足總盃的「三冠夢」或將拱手相讓予利物浦。已奪聯賽盃冠軍的利物浦，現時在聯賽榜只是1分落後曼城，然而歐聯抽極好簽對陣賓菲加，紅軍大好形勢，甚至有力衝擊四冠。