英足總盃︱曼城4：1大勝修咸頓晉準決賽　附四強抽籤

英格蘭足總盃8強，曼城以4：1作客大勝修咸頓，再過一關。經抽籤後，他們的四強對手，很大機會是英超爭標對手利物浦。



曼城足總盃輕鬆大勝一場，晉級四強。（Getty Images）

人腳充裕的曼城，今場排出強陣應戰，12分鐘已由史達寧的入球領先。上半場補時階段，曼城守將拿樸迪的烏龍球，助修咸頓一度追平。可是下半場迪布尼的12碼，加上科頓和馬列斯後備入替各入一球，4：1大勝修咸頓晉級四強。

周日晚上足總盃為四強進行抽籤，曼城的對手是周日深夜尾場利物浦對諾定咸森林的勝方，4：0擊敗愛華頓的水晶宮，會面對上屆足總盃亞軍車路士。

足總盃四強抽籤：

曼城 對 利物浦／諾定咸森林



水晶宮 對 車路士



利物浦已贏得聯賽盃冠軍，他們力爭史無前例的英超、歐聯、足總盃和聯賽盃四冠。同樣狀態大勇的曼城，亦以英超、歐聯和足總盃三冠為目標。足總盃四強兩場比賽將會師英國足球聖地足溫布萊球場。