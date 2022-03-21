英足總盃︱曼城4：1大勝修咸頓晉準決賽　附四強抽籤

英格蘭足總盃8強，曼城以4：1作客大勝修咸頓，再過一關。經抽籤後，他們的四強對手，很大機會是英超爭標對手利物浦。
人腳充裕的曼城，今場排出強陣應戰，12分鐘已由史達寧的入球領先。上半場補時階段，曼城守將拿樸迪的烏龍球，助修咸頓一度追平。可是下半場迪布尼的12碼，加上科頓和馬列斯後備入替各入一球，4：1大勝修咸頓晉級四強。
周日晚上足總盃為四強進行抽籤，曼城的對手是周日深夜尾場利物浦對諾定咸森林的勝方，4：0擊敗愛華頓的水晶宮，會面對上屆足總盃亞軍車路士。
足總盃四強抽籤：
曼城 對 利物浦／諾定咸森林
水晶宮 對 車路士
利物浦已贏得聯賽盃冠軍，他們力爭史無前例的英超、歐聯、足總盃和聯賽盃四冠。同樣狀態大勇的曼城，亦以英超、歐聯和足總盃三冠為目標。足總盃四強兩場比賽將會師英國足球聖地足溫布萊球場。
英超︱高普妙論與曼城爭標形勢 「我們會盡量變得煩厭」英超｜曼城強攻水晶宮悶和收場 哥帥「賴地爛」領先優勢所餘無幾歐聯8強抽籤結果 衛冕車路士硬撼皇馬 利物浦抽好籤英超︱利物浦與阿仙奴名宿嗌交 麥臣揶揄：彷似聯賽已封王般慶祝英超｜利物浦作客挫阿仙奴9連勝 熟悉的爭標劇本再上演英超｜沙拿不滿待遇暫停續約談判 利物浦拒改薪酬架構英超︱前隊長泰利親自出手救車路士 組財團力保球會歷史延續輝煌英超｜維拉負阿仙奴 謝拉特受不了一條問題 與記者互串｜有片英超｜沙卡表現活躍 一箭定江山助阿仙奴險勝維拉英超｜多踢一人絕地反擊 列斯聯半場連轟三球反勝狼隊【英超】阿仙奴6日踢足3場 阿迪達炮轟安排差 「感謝英超賽會」