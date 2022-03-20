英足總盃︱愛華頓持續低迷　0：4慘負水晶宮8強出局

英格蘭足總盃8強，近況低迷的愛華頓，面對理應是同級對手的水晶宮，吃下0：4大敗，恥辱出局。
愛華頓今季在英超持續低迷，加賽疫情關係賽程落後，輾轉跌至護級組邊緣。周中在護級對手紐卡素身上取得重要3分，似有起色之際，足總盃8強戰，再次令人失望。
韋拉帶領的水晶宮，全場主導球賽，25分鐘一次角球機會，守將馬克古希頭槌破網。41分鐘桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）接應沙夏傳送射入，半場領先2：0。下半場尾段沙夏和韋曉士（Will Hughes）各入一球，領水晶宮4：0大勝。
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為BBC電台評述的前車路士女子隊中場Karen Carney形容，水晶宮贏得「毫不費力」（Effortless from Palace），「難以置信的表現，防守表現突出，保持不失球，畢蘭特（水晶宮門將）沒什麼需要做。前線4將表現神勇，完全撕開愛華頓，一次傑出表現，贏來毫不費力。」
今次是水晶宮時隔6年再次打入足總盃4強，晉身溫布萊球場，亦為首季領軍即予人印象深刻的領隊韋拉，在球迷心目中留下永不磨滅的烙印。另一邊廂，愛華頓領隊林柏特與一班球員仍要好好調整和檢討。
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