MLB｜來自日本的最強暖男　場上火熱屢破紀錄　場外窩心更贏掌聲

日本棒球員鈴木誠也大可以留在廣島，繼續在東瀛享受「最強打者」的地位，但他選擇在最艱難的時候漂洋過海，挑戰更高層次。

結果，這個27歲球員在美國職棒大聯盟（MLB）開季不久，即締造連續6場安打的佳績，排名日本球手歷來第3位，累積10打點以及3支全壘打更高踞國聯首位。亮眼表現固然有助他更快融入芝加哥小熊隊，但他的一個窩心舉動，更贏得隊友歡心。



MLB開季前因為勞資糾紛停擺99天，差點令鈴木誠也「美國夢碎」，幸好最終他以5年8500萬美元合約加盟芝加哥小熊，正式跟隨前輩步伐，展開MLB人生。

鈴木誠也加盟小熊，甫開季即以亮眼表現成為新人王大熱。（Getty Images）

意外的是，鈴木近乎沒經過適應期，隨即以火熱手感展開球季，在MLB生涯頭6場賽事均有安打，他於前5場累積9分打點，已經超越大谷翔平於2018年錄得5場7打點的紀錄，連續6場「敲安」也位列歷來MLB日本球員第3位，排在岩村明憲（2007，9場）及松井秀喜（2003，7場）之後。他暫時取得10打點及3支全壘打，在國聯皆排名第一，.368的打擊率、1.375的攻擊指數，令鈴木甫開季就成為國聯新人王大熱，根據《FOX SPORTS》近日公布的賠率，他以3.25倍成為頭號熱門。

MLB開季至今，日本球員表現不俗，除了鈴木誠也（右），前橫濱DeNA灣星打者筒香嘉智（左）亦經常敲安。（Getty Images）

在棒球這個數據運動中，鈴木各項數據皆非常亮眼，但他認為球員不應只為數字而生，或許這就是他表現優異的原因：「當然，數據很重要，但現實是『人打球』，我們要有能力駕馭棒球，站在打擊區的感覺和本能是最重要，我最着重這方面。」

鈴木誠也場內場外表現皆贏得球迷歡心。（Getty Images）

鈴木誠也「交足功課」，固然令小熊上下心服口服，但他日前一個窩心舉動，更贏得隊友歡心。小熊當地轉播單位《Marquee Sports Network》記者Taylor McGregor日前在社交網站Twitter上載照片，是鈴木特地為隊友準備的日本零食。雖然只是香港人日常在便利店或零食店也能買到的巧克力餅乾和糖果，但他更附上字條「請隨便享用來自日本的零食」，足證這個日本「最強打者」的溫暖和體貼。

Seiya Suzuki brought the #Cubs some treats 💙 pic.twitter.com/G2E1PlJ4Cm — Taylor McGregor (@Taylor_McGregor) April 9, 2022