張家朗開腔談世一　對香港人有話兒　成功關鍵非平白數字足以說明

「劍神」張家朗升上世界排名第一，成就卻非一個平白的數字足以說明。



東京奧運奪金之後，24歲的張家朗說過，下個目標是世界排名第一，當時他的世界排名，位列第四。

此後大半年，他打了巴黎、開羅和貝爾格萊德共三站世界盃，其中於巴黎站奪冠，全城冀盼小小數字的跳動。儘管排名公布前，已經預計只能升上第二位，無法超越高踞「一哥」之位已久的科高尼，但這個當時個人排名新高，足令香港人歡天喜地。

到了開羅站，張家朗和科高尼同樣32強出局，計數之後，張家朗的排名積分追至落後2分，「世一」還要等等。來到貝爾格萊德，科高尼爆冷首圈落敗，張家朗即使8強止步，仍如願壓過對手，以200分位列世界排名第一。

張家朗與科高尼，在世界排名上互相追逐。（資料圖片）

9個月裏，張家朗連番寫下令香港揚威國際的歷史，香港人看得肉緊，倒是當事人卻淡然視之。開羅站之後，張家朗說，「緣份到了，世一自然到」，一句表面看來的戲言，卻印證了一種境界。熟悉他的人都了解他的爭勝心，冠軍、金牌、世一，他全都想要，但難得是他懂得放好焦點，昨晚賽後談到世一，他說：「升上世界第一當然開心，但我沒有經常追看這個數字，反正就是一個排名而已，專注於場上表現才是應做的事」。

張家朗的劍招，在於「心」。（資料圖片；高詩琦攝）

張家朗終於成為世界排名第一。（資料圖片；高詩琦攝）

修煉好過程，自然有成果，在張家朗升上「世一」之前，他也經歷過小低潮。就在開羅站之後，他忽覺打劍欠缺感覺，加上在歐洲訓練期間，身體偶爾出現繃緊疼痛，教練Gregory Koenig果斷讓他放假，期間只練體能和小量單對單個別課，小休之後漸漸拾回狀態。「今站狀態『好少少』，但比賽最後自己處理不周，加上對手打得好，所以落敗了。」8強以7：15不敵意大利劍手阿禾拿（Giorgio Avola），張家朗這樣總結今站。

張家朗感謝香港人支持。（資料圖片；高詩琦攝）

奧運金牌之後再成世一，張家朗對香港人有話兒：「除了多謝，還是多謝。奧運後更多人此認識香港運動員，你們的每一次支持，我們都感到窩心，是很大的動力。」但對於自己的成就，他的看法沒有兩樣，「世一跟奧運一樣，沒有什麼實在的感覺」，或許正是這種淡然，無論成就有多輝煌、挫折有多慘痛，他都能把過去放下，沉澱成人生經驗，然後重新出發。世界第一固然可喜，但若單以一個數字定義現在的張家朗，未免流於平白空洞，今天的他，是以信心、決心和爭勝心，醞釀出一種叫「平常心」的境界。