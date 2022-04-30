張家朗首以世一戰世盃　「專注比賽比排名重要」　內文附直播連結

「劍神」張家朗今天首度以世界排名第一的身分參加比賽，爭奪世界盃保加利亞站殊榮，但對張家朗而言，排名只是數字而已，「一直沒想太多，跟以往一樣專注比賽，盡力就好」。



今站世界盃比賽地點保加利亞普羅夫迪夫，正是他2017年勇奪世界青少年錦標賽冠軍的「英雄地」，談到重臨福地，張家朗卻不這麼認為：「比賽早已過去，沒想到『福唔福地』，都是一如以往比賽。」地點依舊，但張家朗早已不是當年那個20歲的世青盟主，而是奧運金牌兼新任「世一」，首次以這個「雙重第一」的身分出戰，他非但沒有壓力，甚至心如止水，十分平靜，「世界排名第一是開心事，但我一直沒想太多，比賽都是這樣打，最重要是要跟以往一樣專心比賽，盡力就好」。

張家朗將首度以「世一」身分出戰世界盃保加利亞站。（FIE）

張家朗與世界排名第7的蔡俊彥一同直接躋身正賽，今天登場。明天（周日）將上演團體賽。

除了花劍，重劍大獎賽則於另邊廂的開羅舉行。女子重劍世界排名第6的江旻憓直接晉級周日正賽。

【直播連結】

男子花劍世界盃直播：https://fie.org/live#Plovdiv01

女子重劍大獎賽，NOW SPORTS 631將由4強起開始直播

翻開小說，都是張家朗的成長記憶（按圖）

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TING_(1745)座頭鯨https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17L_wBsKYlv7NMeUQH7N4WobHe3dJbu8d