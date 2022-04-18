張家朗由奧運金牌到世界第一　淡然處之才是他的修煉場

張家朗在東京奧運奪金後，曾言下個目標是世界排名第一，當時他的世界排名，位列第四。今天，他終於達成劍擊生涯另一項成就，對於「世一」，他是這樣想的。



冠軍、奧運金牌、世一，24歲的張家朗都擁有了，他處之泰然的心態，才是真正的修煉場。以下是張家朗奧運摘金後走在世一路上的心境。

對於「世一」，張家朗總是淡然。（資料圖片／李澤彤攝）

我希望世界排名第一。 張家朗 香港公開賽

2021年11月 香港公開賽



張家朗在東京奧運後不慎弄傷左膝半月板，休息了4個月才在香港公開賽再亮相，他在該賽封王後，透露將於12月中隨隊征歐作賽，一別就是半年。當時張家朗期待之後的連串世界盃分站和世界錦標賽：「我希望世界排名第一，特別是上季失分較多，相對今季較易收復失地。」

他亦提到另一重要目標：「我希望在世錦賽有點作為，這是我奧運後的最大目標。」

比起排名世界第一，張家朗最大目標是能在世錦賽爭取佳績。（資料圖片／李澤彤攝）

2022年1月 世界盃巴黎站

張家朗12月末隨隊展開征歐之旅，在1月首戰巴黎站狀態大勇，不只在4強擊敗了當時世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi），更在該站勇奪冠軍創下歷史。他的世界排名亦因此上升兩位至第2名，創下個人新高。

很開心，世界第一的機會又大了。 張家朗 世界盃開羅站後

儘管無法超越高踞「一哥」之位已久的科高尼，但這個當時個人排名新高，足令香港人引頸以盼港產「世一」的到來。

張家朗在開羅站32強止步後，排名保持第2不變。（資料圖片／FIE）

2022年2月 世界盃開羅站

張家朗在開羅站32強止步，未能承着巴黎站奪冠的氣勢再次封王，世界第一的科高尼在該站同樣32強止步，他當時坦言沒特別着重排名計算，平常心看待就好，他說：

世界排名第一當然想，但我沒特別用心計算。緣份到了，世一自然到。 張家朗

勇奪奧運金牌9個月後，張家朗再創造香港歷史。（資料圖片／高詩琦攝）

2022年4月 世界盃站貝爾格萊德站

張家朗在今站勇闖8強，加上「一哥」科高尼首圈出局，2022年4月19日香港時間凌晨，張家朗終於首登世界第一。連番寫下香港歷史，談到世一，他一貫淡然說：

升上世界第一當然開心，但我沒有經常追看這個數字，反正就是一個排名而已，專注於場上表現才是應做的事。 張家朗

張家朗登上世界第一，感謝港人支持給予動力。（FIE Facebook）

奧運後更多人此認識香港運動員，你們的每一次支持，我們都感到窩心，是很大的動力。 張家朗

「除了多謝，還是多謝。」張家朗升上世一後說。他感謝港人對香港運動員的支持，給予自己更大動力爭取成績。對於自己的成就，他的看法與奧運金牌沒有兩樣，「劍神」一貫淡然，睡醒後繼續專注於場上表現。