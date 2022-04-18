張家朗由奧運金牌到世界第一 淡然處之才是他的修煉場
撰文：葉詩敏
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張家朗在東京奧運奪金後，曾言下個目標是世界排名第一，當時他的世界排名，位列第四。今天，他終於達成劍擊生涯另一項成就，對於「世一」，他是這樣想的。
冠軍、奧運金牌、世一，24歲的張家朗都擁有了，他處之泰然的心態，才是真正的修煉場。以下是張家朗奧運摘金後走在世一路上的心境。
我希望世界排名第一。
2021年11月 香港公開賽
張家朗在東京奧運後不慎弄傷左膝半月板，休息了4個月才在香港公開賽再亮相，他在該賽封王後，透露將於12月中隨隊征歐作賽，一別就是半年。當時張家朗期待之後的連串世界盃分站和世界錦標賽：「我希望世界排名第一，特別是上季失分較多，相對今季較易收復失地。」
他亦提到另一重要目標：「我希望在世錦賽有點作為，這是我奧運後的最大目標。」
2022年1月 世界盃巴黎站
張家朗12月末隨隊展開征歐之旅，在1月首戰巴黎站狀態大勇，不只在4強擊敗了當時世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi），更在該站勇奪冠軍創下歷史。他的世界排名亦因此上升兩位至第2名，創下個人新高。
很開心，世界第一的機會又大了。
儘管無法超越高踞「一哥」之位已久的科高尼，但這個當時個人排名新高，足令香港人引頸以盼港產「世一」的到來。
2022年2月 世界盃開羅站
張家朗在開羅站32強止步，未能承着巴黎站奪冠的氣勢再次封王，世界第一的科高尼在該站同樣32強止步，他當時坦言沒特別着重排名計算，平常心看待就好，他說：
世界排名第一當然想，但我沒特別用心計算。緣份到了，世一自然到。
2022年4月 世界盃站貝爾格萊德站
張家朗在今站勇闖8強，加上「一哥」科高尼首圈出局，2022年4月19日香港時間凌晨，張家朗終於首登世界第一。連番寫下香港歷史，談到世一，他一貫淡然說：
升上世界第一當然開心，但我沒有經常追看這個數字，反正就是一個排名而已，專注於場上表現才是應做的事。
奧運後更多人此認識香港運動員，你們的每一次支持，我們都感到窩心，是很大的動力。
「除了多謝，還是多謝。」張家朗升上世一後說。他感謝港人對香港運動員的支持，給予自己更大動力爭取成績。對於自己的成就，他的看法與奧運金牌沒有兩樣，「劍神」一貫淡然，睡醒後繼續專注於場上表現。
跟奧運一樣，沒有什麼實在的感覺。
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