游泳｜香港新蛙王再度刷新港績　地中海系列賽勇奪銀牌

香港游泳代表隊正在摩納哥出戰一連兩日的地中海系列賽（Mare Nostrum Tour），除了有輕傷的何詩蓓避戰，多名港將均出賽以準備下月的長池世界錦標賽。當中香港「新蛙王」Adam Chillingworth奪得銀牌兼刷新香港紀錄。



香港出生的Adam Chillingworth出戰男子200米蛙泳，他先在初賽游出2分16.1秒的戰績，以總成績第二位晉級，再於決賽游出2分12.52秒，刷新香港紀錄兼奪得銀牌，舊紀錄為去年4月由他所創、在英國選拔計時賽所造出的2分13.3秒，意味他同時將自己的個人最佳時間推前近0.8秒。同項金牌由荷蘭泳手甘明加以2分10.91秒奪得，此子為去年東京奧運雙銀得主。

Adam在50蛙初賽則游出29.99秒，無緣出線。

另一港將何甄陶出戰男子50米及100米自由泳，他在50自先於初賽游出22.6秒晉級、複賽成績則為22.28秒列小組第4，晉身1/4決賽，再次游出22.28秒。何甄陶在100自初賽游出51.11秒，總成績排第25未能晉級。