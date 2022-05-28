乒乓球｜蘇慧音期待人生首次開學禮　寓賽於操治療難纏的神經痛

今日（29日）香港體育學院假沙田新城市廣場舉行巡迴互動展覽，慶祝成立30周年，奧運選手包括乒乓女團杜凱琹、李皓晴和蘇慧音，以及羽毛球「一哥」伍家朗均有現身。

奧運後宣布入讀科技大學的蘇慧音（Minnie），提到自己十分期待久違的校園生活，唯獨對O Camp（迎新營）卻步。



奧運勇奪女子乒乓球團體賽銅牌的杜凱琹、李皓晴和蘇慧音，將於6月10日前往斯洛文尼亞、克羅地亞和布達佩斯，參加三站WTT巡迴賽。三人今日抽空出席體院巡迴展覽揭幕禮，除了大玩快問快答並分享近況，杜凱琹更展現歌喉即場清唱《不浪漫罪名》。

乒乓球的蘇慧音（左起）、杜凱琹及李皓晴上台分享，杜凱琹更即席清唱《不浪漫罪名》。（張倩儀攝）

在奧運後宣布即將在9月入讀香港科技大學物理學系的Minnie，提到因為亞運延期，自己終於可以參加開學禮：「好像每年9月都有比賽，由中一開始，就沒有『開過學』。」Minnie中三退學投身全職運動生涯，她表示校園生活好像離自己很遠：「我不知道自己可以期待什麼，對校園生活沒有印象，O camp聽家姐講完我又有點不敢參加。」

現場有「粉絲」舉牌支持蘇慧音等香港運動員。（張倩儀攝）

蘇慧音期待人生首個開學禮。（張倩儀攝）

開學後，Minnie將於10月啟程德國，加入德國球手索亞（Petrissa Solja）所在的俱樂部，參加當場的聯賽。雖然涉及大腦中樞神經的痛症未康復，但比賽無疑讓Minnie有變好的跡象：「我不能像其他運動員般訓練，但經過多哈比賽後，感覺比賽時手的狀態有變好，所以決定轉個新環境寓賽於操。」由於公開賽大多是淘汰賽，參加聯賽就可以得到更多比賽機會，保持狀態。

雖然Minnie的傷沒有明確成因，也沒有康復的案例，屬少見傷患，但她笑說自己在傷患中有不一樣的體會：「以前打球想贏、想得獎，但現在連發一球覺得感恩；對乒乓有一點期望是因為比賽的感覺比訓練好，所以想看自己可以走多遠。」

杜凱琹（左起）、李皓晴、蘇慧音和伍家朗6月將分途出外比賽。（張倩儀攝）

另外，早前新冠肺炎康復的羽毛球「一哥」伍家朗，重投訓練一個多月，6月2日將會飛往印尼，6周內出戰5個賽事，「不會給自己設太高目標，但由因為這5站世界排名將會解凍，還是會盡力打」，他8月亦將出戰於日本舉行的世界錦標賽。