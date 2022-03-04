蘇慧音入讀科大理學課程9月開學　「繼續用體育精神燃燒青春」

香港乒乓球奧運銅牌得主之一的蘇慧音，宣布入讀香港科技大學理學課程。

9月即將重返校園的她，在社交媒體上發文，表示將實踐人生第二個夢想。



於東京奧運為香港歷史性取得乒乓球團體銅牌的蘇慧音，9月即將重返校園，並入讀香港科技大學理學課程。10年後再做「學生妹」，她興奮又緊張，並在Facebook專頁上載了一張中學時期的照片，隨後大吐心聲。

東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌戰，蘇慧音勝出第二場單打，港隊以場數3：1奪得銅牌。（美聯社）

「自從我踏上全職運動員呢條路，望住身邊嘅同學一齊備戰DSE，中學畢業，讀大學，大學畢業，甚至出黎做嘢，而我就一直打波打波打波。雖然打波都帶比我好多寶貴嘅人生經驗，但係始終覺得人生缺失左啲嘢。」

蘇慧音中學時期入讀拔萃女書院。（蘇慧音 Facebook）

蘇慧音所說的「缺失左啲嘢」也許就是大學生活。這名乒乓好手再指，看着隊友們逐一重返校園，自己也曾感到失落，惟現在時機到了，她也作下抉擇。

蘇慧音最後表示，讀書也不會忘掉體育精神：「好多謝科大比呢個機會我，實踐人生第二個夢想。當然，路仲好長，我會繼續用我嘅體育精神去燃燒自己嘅青春。」