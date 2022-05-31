【田徑】呂麗瑤一連兩日歐洲兩地出擊 法國賽100米欄奪亞
撰文：楊宇翹
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杭州亞運早前宣布延期，惟香港運動員未有因此停滯，續在海外角逐多項賽事。港隊跨欄運動員呂麗瑤接連出戰德國及法國當地賽事，並在International de Forbach 100米欄決賽奪得亞軍。
香港田徑跨欄隊一連兩日於德國及法國比賽，呂麗瑤、張宏峰及梅政揚先在德國B&S Kurpfalz Gala 2022田徑賽出擊。
於100米欄初賽跑出13.91秒晉級的呂麗瑤，隨後在決賽以14.27秒得第7位，張宏峰及梅政揚則在110米欄決賽分別以14.30秒列第7及以14.20秒排第5位。
跨欄隊翌日轉戰法國International de Forbach田徑賽，呂麗瑤於100米欄初賽跑出13.76秒晉級後，於決賽把時間推前至13.65秒第二名衝線，奪得亞軍。惟張宏峰於110米欄初賽中段受傷，終只能以31秒完成賽事；梅政揚則在決賽跑出14.07秒列第4。
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