田徑系列賽｜男女子三級跳誕兩港績　跨欄新星張紹衡連續3站封王

香港田徑系列賽第3站賽事今日（29日）於灣仔運動場落幕，三級跳項目有兩個香港紀錄誕生，陳彥霖在女子公開組三級跳決賽以12.87米刷新港績，男將陳志強則以15.06米創下男子U20三級跳青年紀錄。



繼昨日首日賽事有杜婉筠再推前女子鐵餅香港紀錄至44.20米、周凱揚以1分58.63秒創下男子800米香港U18紀錄，以及賈慧妍以5.77米改寫女子跳遠香港U18紀錄後，今日再有兩個香港紀錄誕生。

其中女將陳彥霖在公開組三級跳賽事，把謝孟芝的香港紀錄推前24厘米，以12.87米封后並寫下新香港紀錄；同場的謝孟芝則以11.99米奪得亞軍。

陳彥霖（左）把謝孟芝的紀錄推前24厘米，以12.87米刷新香港紀錄。（由田總提供）

此外，主項跳遠的陳志強同日出戰男子U20三級跳賽事，繼去年以15米打破高澔塱所保持的舊港績後，他今日再以15.06米刷新個人保持的香港紀錄奪金，銳不可擋。

陳志強再把香港紀錄推前。（資料圖片／李澤彤攝）

男子110米欄決賽，由剛升上成年組的跨欄新星張紹衡以14秒封王，連續3站系列賽取得第一名。王珞僖以14.16秒奪得亞軍，季軍則由呂俊人以14.41秒取得。

至於男子百米飛人冠軍由10.55衝線的李康傑奪得，第2名石錦程及第3名刁俊稀分別以10.66及10.77秒完成賽事。