跑步｜日本田徑賽攝影師攔路　跑手險被電線勒頸

出外跑步要留意路面情况，就算在運動場內，也不能掉以輕心。日本剛舉行男子1萬米全國大賽，出現罕見意外。

前列跑手陸續衝線，落後一圈的跑手也要「衝線」。那條不是終點線，是電線。



賽事昨天（8日）在東京國立競技場舉行，為本年在美國舉行的世界賽選拔代表。曾在箱根驛傳刷新2區紀錄的相澤晃27分42.85秒勝出，但未能達到標準27分28秒。

相澤晃勝出賽事，但未能達到選拔標準。（twitter）

相澤率先衝線，前列選手緊隨其後。他們在中央線道減慢和休息，負責拍攝賽事的日本放送協會（NHK）攝影師及輔助人員共2人，從內場慢慢走向一眾完賽選手，捕捉他們的動態。

跑步爭分奪秒，那料到跑道突然有人攔路。（twitter）

兩人太過專注，未有留神路面情况，攝影機的電線拉起來橫跨線道，意外就此發生。慢一圈的跑手三田真司在內線趕到，專注比賽向前衝，冷不提防就被電線箍頸，幾乎跌倒，跑姿被打亂。攝影師急忙離開跑道，又令4名跑手要轉彎閃避。他們最後完成比賽，但三田表示頸部感到痛楚，要到醫院檢查，幸無大礙。

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日本田徑聯盟與NHK事後均公開道歉，稱今後會加緊檢查各個程序，確保安全。