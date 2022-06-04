澳職｜史杜列治由寵兒變冗員　全季上陣僅138分鐘黯然離珀斯光輝

32歲的史杜列治在澳職過了一個失望，甚至說得上失敗的球季，與珀斯光輝約滿離隊。



在澳職常規賽包尾的珀斯光輝宣布，前利物浦射手史杜列治離隊。季初，他萬眾矚目來投，如今黯然離開。還記得那時珀斯光輝主席沙基（Tony Sage）形容，史杜列治不但是球會史上最重大的收購，更是整個澳職史上最大牌的外援。

雖然場上表現不濟，但始終是前英超球星，史杜列治很受球迷歡迎。（Getty images）

最大的希望，換來最大的失望。史杜列治就像珀斯光輝今季的縮影，兩個字足以交代清楚，就是失敗！他6次聯賽上陣，1次正選，5次後備入替，沒有一次可以連續踢多過45分鐘。據統計，他在整季澳職總共踢了138分鐘，沒有任何入球。至於光輝全季26場聯賽僅4勝6和16負，以18分包艇，曾經試過超過兩個月未贏過波，連續16場不勝。

史杜列治全季僅6次上陣，沒有任何入球。（Getty images）

雖然表現那麼慘淡，但也非全是史杜列治的責任。首先，他一加盟就遇上新冠肺炎，到埗後檢測呈陽性，要接受無盡的隔離。季前準備不足，自然容易受傷，加上史杜列治本身也是「玻璃人」，結果他幾乎整季受腹股溝的傷患影響，導致上陣機會甚少。沙基在4月時已透露，不會跟史杜列治續約，他說：「令人很失望。我們簽史杜列治時是抱有很大希望，但結果沒有效用。」

沙基續說：「從市場營銷角度，第一場比賽，我們有1.8萬名球迷入場，因為他的加盟。很不幸地，他之後受傷……下年？看看吧，我懷疑我們都未必給他新合約。」最終，史杜列治成為自由身球員，不知哪裏會是他的下一站？