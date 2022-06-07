體育熱話｜曼島TT復辦後第3人喪命　資深電單車手曾戰澳門大賽

喻為「世上最危險的比賽」、曼島計時賽繼續發生不幸意外。52歲資深車手摩根（Davy Morgan）發生意外，是今屆賽事第3名喪生的車手。



大會指摩根在賽事中第3圈，亦是山區路段最後一圈時出事，搶救無效。來自北愛爾蘭的摩根2002年首次參賽，廿年來參加 80次電單車計時賽，多次參加曼島計時賽、澳門格蘭披治大賽，及愛爾蘭的賽事。

摩根是澳門大賽車的常客。（twitter）

本屆賽事為停賽兩年後復辦，已有3人喪生。蘇格蘭騎士佩斯路（Mark Purslow）在上周四資格賽中炒車身亡。及至周日舉行的側車（sidecar）賽，法國車手沙奴爾（César Chanel）與乘客拉禾利（Olivier Lavorel）遇上嚴重意外，其中拉禾利亦不幸離世。

資深車手摩根不幸遇上死亡意外。（twitter）

曼島計時賽因在島上的公用道路舉行，滿佈彎角，而且燈柱、石壆等「一應俱全」，不因舉行比賽而暫時移走，或加設防撞欄等安全設計。車手稍有差池，後果必定嚴重，以致賽事被稱為「世上最危險的比賽」。惟不加修飾的原型賽道，車手感受至高無上的速度快感。

曼島賽事魅力所在，是原汁原味的公用道路賽道（twitter）

曼島TT由1907年開始舉行，今屆是第101屆，當中只得1屆無人死亡。連同非參賽者（如賽道工作人員等）等在內，賽事史上已有278人喪命。