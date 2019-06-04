【曼島TT】27歲父親命喪曼島　連續3年上頒獎台

連續3年上頒獎台，Daley Mathison今年希望在曼島TT賽（International Isle of Man Tourist Trophy）走上最高一位，可惜卻遇上意外，命喪曼島，妻子Natalie帶住無盡的悲痛在twitter留言給丈夫。

來自英國斯托克頓（Stockton-on-Tees）的Mathison，在RST Superbike賽4圈比賽的第3圈，於曼島Snugborough發生意外，賽會出紅旗中止比賽，以第2圈的成績作最終賽果。Mathison遺下妻子Natalie、女兒Daisy，Natalie於周一在丈夫twitter確定死訊。

Daley Mathison於曼島TT賽遇上意外喪生，年僅27歲。（網上圖片）

Mathison過去3年都在曼島登上頒獎台。（網上圖片）

女兒：「爸爸正在仙子的看守下安睡」

「這不是什麼我想寫的事......」Natalie用丈夫twitter帳戶寫道：「Daley，就如Daisy所說，現在正在仙子的看守下安睡。現時的我只能寫下的東西。我最後一次見到我的丈夫，他是個生活愉快且為自己賽車事業自豪的男人。」

Mathison遺孀Natalie，二人育有一女Daisy。（網上圖片）

Mathison自2014年首次亮相曼島賽後，一直都是這項著名賽事的常客。他在多年曼島TT賽中參加了19項賽事，錄得14次完賽，並在2016至18年3度走上SES Zero賽的頒獎台，最佳成績為去年的亞軍。他在去年Superstock賽的Mountain Course，創下自己最佳成績時速128.054英里，成為賽事史上第34快車手。