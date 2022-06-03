體育熱話｜曼島TT每年添亡魂仍屹立不倒　最致命賽事有何魅力？

曼島計時賽（Isle of Man TT）被稱為「世界上最危險的比賽」，這個在英國小島曼島的年度賽事，舉行101屆以來只有一屆沒有騎手死亡，昨日的資格賽中亦再添亡魂。但鐵騎每年樂此不疲地挑戰死神，又是為了什麼？



「費達拿錯過一球會失去一分；在這裏錯過一個Apex，我就會死。」前曼島TT冠軍基耶（Richard Quayle）如是說。賽事因疫情連續兩年取消後復辦，昨日已出現今屆第一宗致命意外，29歲的蘇格蘭騎士佩斯路（Mark Purslow）在資格賽中炒車身亡。

然而也如同過去每一年一樣，比賽立刻繼續，全因「死亡」已成為曼島TT的常態。曼島TT由1907年開始舉行，今屆是第101屆，當中只得1屆沒有任何死亡，連同非參賽者（如賽道工作人員等）等在內，佩斯路已是賽事史上第276位亡魂。

曼島TT之所以危險，是因為這條全長約60公里的賽道並非正式的比賽用賽道，而是曼島上的公用道路，車手在264個彎道中呼嘯而過。然而由於是公用道路，賽道沿路均是石牆、燈柱、民宅、樹木、觀眾，不像正式賽道般有緩衝區等安全設計，一但發生意外，幾乎必然導致嚴重後果。加上TT（計時賽）的性質本來就是追求純粹的速度，不與對手「鬥車」而只將自己推到極限，所有意外幾乎都在超高速中發生。

曼島賽道是公用道路，燈柱、民宅、石牆和觀眾近在咫尺，一但炒車便很大機會致命。（Twitter）

縱使年年有傷亡，車手仍然蜂擁而至。正因石牆、燈柱、民宅、樹木、觀眾都近在咫尺，車手以高達330公里時速飛馳之際，貼身地呼籲而過的障礙物更大大加強了速度感，那是一種在空曠賽道上無法獲得的快感——這種速度感伴隨着與死亡之一線之隔的刺激，不僅讓車手獲得空前的興奮，更是對自己技術的極緻考驗和證明。

車手在死亡邊緣追求速度到近乎瘋狂的執迷，從著名的「鄧立家族」（The Dunlop Family）故事便可窺見。鄧立家族史上出產過兩對兄弟，分別是祖爾（Joey）與羅伯特（Robert），和祖爾的一對兒子——威廉（William）和米高（Michael），四人都曾稱霸曼島TT，合共奪得50場勝利。

祖爾鄧立的26場曼島TT勝利，仍是賽事紀錄。（Getty Images）

當中，在曼島TT奪得過26場勝利的祖爾，在2000年於愛沙尼亞作賽時炒車身亡，撼動電單車界；其弟羅伯特也在2008年5月一場賽事練習期間意外離世，羅伯特的兒子威廉當時臨時退出當屆的曼島TT賽，陪伴當時已懷孕6個月的妻子和女兒——諷刺的是，他等不到第二個女兒的出生，便在同一年7月的一場賽事中去世。

米高鄧立在今屆曼島TT的身影，可感受到戰車的高速：

鄧立家族兩對兄弟中，現今僅餘米高鄧立仍在人間，他的父親、叔叔和哥哥都在賽場上去世，葬禮在同一地點由同一人主持、墓碑也是毗鄰而立。

但曼島TT停辦兩年後又復辦，米高還是回歸到這項他曾19次獲勝的比賽，他日前接受英國《BBC》訪問時，解釋了這種在別人眼中宛如瘋狂的行徑：「世界上大概沒有任何一個家庭，會在經歷過像我家族所承受過的一切後，仍然渴望每天早上去騎電單車比賽吧。」

「我們騎電單車，只因為我們享受它，也證明了我們有多愛它。」