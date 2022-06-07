D1田徑｜男拔小將初嘗學界越級挑戰奪銅　男、女拔首朝成績領放

D1學界田徑男子A Grade 5000米決賽，一臉稚氣、頂着一頭鬈髮的瘦小男生完成賽事後挨在終點欄杆。

「加2000得唔得呀？」就是教練的這句話，拔萃男書院中長跑小將莫柏勛，以「細B」（B Grade）姿態越級挑戰摘下5000米季軍。



中三生莫柏勛越級挑戰A Grade賽事。（葉詩敏攝）

D1學界田徑相隔兩年於周二（7日）復賽，清晨一度黃色暴雨警告，幸而天氣未有影響至取消賽事，惟早上天氣既濕又熱，不利長跑選手發揮。男子A Grade 5000米決賽，賽前志在跑入18分內的莫柏勛，與師兄張國俊大部分時間在領先集團，惟最後3圈前被余振強紀念中學的徐鴻璋加速爆過，最終莫柏勛以18分48.54秒取得第3名，與跑出18分00.65秒的師兄張國俊為男拔包攬賽事亞、季軍；冠軍則由余振強紀念中學的徐鴻璋以17分26.22秒奪得。

男拔的張國俊在最後3圈被超前，無緣冠軍。（葉詩敏攝）

余振強的徐鴻璋以17分26.22秒奪得冠軍。（葉詩敏攝）

莫柏勛賽後在場邊休息，身形、臉孔顯然與A Grade的高佻選手格格不入，「係呀，我『細B』。」他掛上笑容回答。身旁的隊友為他補充：「佢拎第3呀。」

第一年參加D1學界賽，兼且越級挑戰，便憑着過人耐力守在領先群，「一開頭想跑3000米，但阿sir覺得愈長愈好，讓我越級挑戰5000米。」莫柏勛本以為自己在「大B」或「細A」才會被安排出戰5000米賽事，「點知阿Sir認真打算5000出我，一開頭同我講『加2000得唔得呀』，我都嚇咗嚇。」

莫柏勛唸小學時學校沒有田徑隊，升上男拔後才首嘗為校而戰滋味。（葉詩敏攝）

首戰D1田徑賽便為男拔奪得季軍，莫柏勛卻對成績不滿意，「我覺得最重要是同時間鬥，只贏人是不夠的，因為去到外面世界一定差好遠。」小學沒有田徑隊，他在小三時報了出面跑班練長跑，直到升中後加入男拔越野隊，「越野都是長跑，所以我跑埋田徑長跑。」

自跑步後第一次為學校而戰，莫柏勛這個機會原來得來不易。「因為半年前傷了腳踭，斷了練習後復操只幾個月，成績不太好，阿sir本來不打算讓我出學界，但我問可唔可以畀次機會我。」靠着自己爭取的機會，他在校內做了3000米測試，最終獲得教練給予機會，更被看重「加多2000」，在5000米一爭長短。

相隔兩年再戰學界，徐鴻璋衝線後很「識做」，對鏡頭擺姿勢拍照。（葉詩敏攝）

疫情下，學體會把場地容納人數收緊至5成，場邊隊員聲嘶力竭、熱熾打氣的情景不復再，對於學界的印象，他指僅在老師開會時播放的錄像中得知該是「熱鬧」的，「看到幾年前熱鬧氣氛、有啦啦隊，那時氣氛好好多，但跑步都是看自己，氣氛有加乘但可能更大壓力，所以沒有所謂。」

同日，男拔隊長葉景維在A Grade 100米初賽跑出個人最佳時間10.85秒，成為4組之中唯一跑入10秒的跑手，勇闖周五上演的決賽。由兩年前C Grade成員躍升至隊長，他坦言今年身上多了一份責任。對於要重奪失落一屆的總冠軍，他坦言現時仍未確定爭冠形勢，希望與隊員一起盡力做好，使成績更上一層樓。

男拔隊長葉景維在男子A Grade 100米以刷新個人最佳成績、小組首名闖決賽。（葉詩敏攝）

首日早上比賽雖然未有太多刺激場面，仍不乏精彩時刻。焦點之一的100米賽事，除有葉景維跑入10秒刷新PB晉級，拔萃女書院隊長鄧焯文以12.37秒奪得A Grade初賽首名晉身決賽。田項冠軍誕生，男子A Grade跳遠金牌由喇沙書院雷海琳奪得，同時以7.15米創下個人最佳成績；旅港開平商會中學的黃君豫則奪得男子A Grade鉛球金牌，下午將轉戰鐵餅再衝擊紀錄。

男拔完成首日早上賽事後，以總成績67分傲視群雄，旅港開平商會中學以51分排第2，力爭衛冕的喇沙書院則以44暫列第3。女子組方面，勢爭14連霸的拔萃女書院以67分暫列第一，協恩中學以55分隨其後，德望學校以49.5分暫排第3。