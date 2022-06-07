D1田徑｜喇沙雷海琳排除萬難跳出PB　以跳遠金牌告別最後學界

相隔2年，港九區D1中學校際田徑比賽周二（7日）假灣仔運動場重開。

雖然天公不造美，時而天陰，時而暴雨，但終迎來中午的陽光。 就讀喇沙書院中六生雷海琳也一樣，經歷感染肺炎、復操受傷和文憑試洗禮，自覺狀態不佳卻在男子甲組跳遠跳出7.15米PB（個人最佳）兼摘金。



「其實今早肌肉酸痛，狀態不太好。」雷海琳賽後憶述今早情況，笑說自己知道今年學界氣氛和自己狀態不如以往，早已不敢抱太大期望。惟他最後一跳仍跳出7.15米，成為唯一一個跳出7米以上的選手。

經歷肺炎、傷患、文憑試，雷海琳跳出讓自己驚喜的7.15米。（張倩儀攝）

一波三折後的PB和金牌

跳出PB兼奪金，但這不在雷海琳的預期之內，「我3月中過肺炎，休息了兩個月才復操。」本以為自己康復回歸運動場就「一天光晒」，但結果還是不如所願。

復操後就遇上膝傷，又被迫休息兩星期，加上經歷文憑試，雷海琳一直未能保持訓練。斷斷續續的練習直接影響狀態，直到早前的田徑系列賽二才有好轉，「那時候緊接一堆比賽湧埋來，系列賽時成績也是普普通通，只跳出6.75米，直到系列賽二才跳好轉跳出PB的7.11米。」

雷海琳表示教練未能見證自己PB甚可惜。（張倩儀攝）

最後一年 未完美的一年



雷海琳笑說今年學界是自己狀態、情況最差的一年，7.15米完全是意料之外，「其實今次沒有太多準備，練習又因為封場受限，加上今天跳遠教練和師兄沒有到場，和自己預期的學界有出入。」

最大出入必然是現場氣氛，對於中三時經歷過喇沙在眾人見證下奪得總冠軍的他，今年空空如也的看台，着實有落差：「那年我們拿冠軍，看台、場上都是人，現在始終有社交限制，沒有氣氛都有影響，很感謝仍有支持的聲音。」

喇沙書院人腳不及往時，但仍期望連霸。（張倩儀攝）

最後一年學界，雷海琳仍期望「好頭好尾」連霸總冠軍，但也坦白現時喇沙情況：「做好自己先，其實今年人腳不齊整，例如擲項也是臨近學界才找到同學出賽，差一點就不夠人，大家可以平安完成比賽，不受傷就很好。」