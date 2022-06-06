D1田徑｜男拔隊長不能言喻的承傳　青春狂奔不只為嬴更為男拔王朝

經歷兩年的等待，D1學界田徑賽終於在周二（7日）復賽。

拔萃男書院傳統流傳下來一個「開跑」的儀式，田徑隊會在紅磚屋信誓旦旦喝雞腳湯。「就這樣？」我內心疑惑，因為想像中的「乾碗」、吶喊、熱血情節，都在這個「誓師大會」欠奉，眾人只是安靜地舀湯，飲湯，再默默收拾離開。

可是，在田徑隊「空白的兩年」後，無論是飲湯傳統抑或熱身時間，對男拔隊長葉景維來說，「一齊做嘅事」都是珍貴的時光。



青春才幾年，疫症已佔了兩年。還記得置身灣仔運動場、看台打氣聲震耳欲聾的熱血感覺嗎？

男拔百米飛人葉景維記得。

兩年前首次代表男拔參加D1學界田徑賽，仍是C Grade的他在比賽日才獲教練點名，入選4X100米接力初賽名單，他得知消息後興奮不已，那時仍未發育自言「好細粒」的他，在各校隊員搖旗吶喊的熱熾氣氛中，他置身田徑場內更覺震撼。身穿胸前印上「DBS」的白背心，擔任第一棒的他一聲吶喊、一直奔跑，愈跑愈快，快得壓過對手，為了勝利更是為了延續學校的王朝。

僅在C Grade時跑過一場接力後，中五生葉景維今天以男拔隊長身分出戰D1學界田徑賽。（鄭子峰攝）

那年他為男拔跑入決賽，然而他未被列入決賽名單，這一槍，悄無聲息成為了他唯一一場D1學界賽。

兩年後，升上A Grade的短跑主力葉景維成為了男拔隊長，他說中了重點：「我們沒什麼比賽經驗。」

田徑隊在疫情期間是如何過的？

學校停課、運動場封場，葉景維指疫情剛爆發時沒法照常練習，「沒有場地，又只可以留在家，收教練的訓練計劃在家中練習，有陣子不能出去練和盡情去跑，比較不開心。」

田徑隊的熱身時間，是練習中唯一「一齊做同一件事」的團體時光。（鄭子峰攝）

從C Grade到A Grade，由身高1.6幾到他本人也不肯定的1.8幾米，葉景維每次在重開場地或相隔一段時間再現身時，總教隊友和教練驚訝：「又高咗？」在他默默不停長高的同時，他其實也不知道腳長是不是真的跑得較快，「停學界幾年都沒有比賽，都不知會不會因為高度而跑快咗，都有可能嘅⋯⋯」

17歲的他也曾覺得練跑像是原地打轉，「沒有比賽，好無目的去跑去練，不知道之後做到啲咩，只可以跟住練 ，又不知道自己跑成點，都幾灰。」

田徑隊在疫情期間分開不同場地、不同隊（項目）練習，甚少聚在一起的機會。（鄭子峰攝）

校園和運動可說是一個男生青春期的總結，幸好學界終於回來了。

學界田徑賽是一種狂熱，年輕的狂奔是為了嬴，更是為了學校的榮光。個人榮耀放下，贏得總冠軍勝於一切，是學界最動人之處。「團結」，是葉景維作為隊長最想傳達的事。

「團結」，是葉景維作為隊長最想傳達的事。（鄭子峰攝）

「成個Team一起練習的時間其實好短，特別是做隊長這一年，疫情期間我們都沒有一齊練，分開不同場地、不同隊（項目）去練，好少聚在一起，所以想他們知道，其實我們拔萃田徑隊是很團結一體的。」因此，外人眼中沉悶的熱身時間，在他眼中卻有另一重意義，「因為只有這些時間，我們才會一齊做同一件事，熱身後便會跟各自教練練習。」

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沒有想過會做隊長，覺得自己都做不到惡嗰啲人，所以做啲比較Caring的。 葉景維

他心中的男拔是很團結的，即使常規練習甚至田徑賽空白了兩年，他的記憶只得初中的印象，他續以緩緩的語調說：「中一、中二的隊長都好恐怖、好嚇人。他們好惡，但會教你所有事，你有一樣嘢做不好時，他們都會指正你，教到你啱為止。」

一種不能言喻的承傳

問他想做個怎樣的隊長，跑得快，說話卻放很慢的他笑說：「沒有想過會做隊長，但收到消息後，覺得自己都做不到惡嗰啲人，所以做啲比較Caring（關心他人）的，不會太惡。」學校文化、歸屬感是教育，一種不能言喻的承傳，所以葉景維對於「隊長」的詮釋，也不自覺以師兄為範本，「做啲教佢哋好多嘢嘅嗰啲隊長。」

葉景維坦言，希望能在決賽日最後的4X100、4X400接力中，帶起全場氣氛。（鄭子峰攝）

賽事在疫情下復賽，惟因防疫限制，D1學界田徑獨有的熱血氣氛不復在，葉景維仍期待今屆學界田徑：「不會因為沒有觀眾便少了期待，令我更加期待的反而是，這幾年沒有學界，是我第一年可以出比賽、正選，還擔任隊長帶個Team去比賽，比之前更期待。」

葉景維在傷癒後，上月在田徑系列賽100米跑出個人最佳10.97秒，首次跑入10秒。對於即將踏上為校而戰的D1賽場， 對於「學界是怎樣一回事」，他認為是一個機會去表現自己，展示多年來訓練成果的機會，「為個Team做到最好」。

久未能齊集訓練，田徑隊積極為可扭轉局面的接力項目練習。（鄭子峰攝）

為重奪D1田徑的王座，僅一槍C Grade到A Grade當上隊長，由身高1.6幾到他本人也不肯定的1.8幾米，兩年學界的空白後，汗水仍然灑在赤紅跑道，一聲吶喊、不顧一切向前衝，男拔師生用生命大力喊出每句口號，相信會讓他堅持到終點。