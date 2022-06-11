體育熱話｜曼島TT增至5人死　同一位置再現致命意外父子戰死沙場

「世上最危險的比賽」曼島計時賽，再添亡魂。一對英國父子參加側車（sidecar）賽，一同葬身今屆「死亡彎角」，令是次賽事死亡人數增至5人。



賽會在當地時間周五（10日）黃昏公布，參加側車賽的56歲車手史托頓（Roger Stockton）與21歲兒子巴特利（Bradley），在第二場側車賽最後一圈發生意外，一同喪生。

史托頓出戰側車賽，今屆首戰取得第八，未料第二戰發生致命意外。（Twitter）

這對父子檔在本屆首場側車賽得第8名，在第二場側車賽駛至「Ago’s Leap」時失事。上周舉行的側車賽，法國車手沙奴爾（César Chanel）與乘客拉禾利（Olivier Lavorel）同樣駛至該處失事。大會曾指拉禾利在意外中死亡，及後更正死者為沙奴爾，拉禾利正在搶救。查看網上片段「Ago’s Leap」為一處右轉急彎，接急上斜的直路，車手一出彎便「踩衡油」飛馳而過。

大會對史托頓父子喪命深感悲痛，深切慰問他們的親友。史托頓今回已是第11次參加曼島計時賽，兒子則為首次出場。今屆賽事已有5名車手喪生，除上述3名側車手，2名電單車手亦不幸離世。

巴特利（左）首度參戰，父子檔上陣。（Twitter）

曼島計時賽因在島上的公用道路舉行，滿佈彎角，而且燈柱、石壆等「一應俱全」，不因舉行比賽而暫時移走，或加設防撞欄等安全設計。車手稍有差池，後果必定嚴重，以致賽事被稱為「世上最危險的比賽」。惟不加修飾的原型賽道，車手感受至高無上的速度快感。