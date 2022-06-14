田徑｜跨欄兼顧美式足球一樣得　奧運選手確診再出戰幾乎刷新世績

美國田徑跨欄代表艾倫（Devon Allen），數月前獲NFL球隊費城老鷹提供合約，成為美式足球員。

不過，艾倫未有荒廢本業，跑出好成績。他在周日（12日）舉行的紐約大獎賽110米欄決賽，打破大會紀錄，跑出歷來第三快時間。



艾倫在兩周前確診新冠肺炎，趕及出戰周日舉行的賽事，更跑出12.84秒掄元。他大勝東京奧運銀牌得主荷路維（Grant Holloway），打破中國選手劉翔在2007年創出的大會紀錄。

艾倫（右）輕鬆壓倒荷路維（左），造出歷來第三快時間。（Getty Images）

是賽成績反映27歲的艾倫進步良多，大幅推前個人最佳成績，有力挑戰世界紀錄。他跑出歷來第三快時間，距離梅里特（Aries Merritt）2012年創出的12.80秒世績，僅差0.04秒。他賽後坦言「以為今次可以破紀錄」，可惜在發揮上仍有瑕疵，「要等下一場賽事」。

艾倫稱兼練美式足球，使他更注重生活細節。（Getty Images）

艾倫本為美式足球健將，2016年專注田徑而放下美式足球，專攻跨欄的他在近兩屆奧運110米欄都殺入決賽，分別得第五和第四。今年3月，他參加美式足球試訓會，40碼直線衝刺項目中跑出4.35秒，吸引到老鷹隊球探的注意，同意簽約。艾倫早前決定在參戰田徑賽到7月，接着便備戰美式足球。

艾倫表示會爭取在7月完結前參賽，挑戰世績，然後準備美式足球賽事。（twitter）

他說要在兩種運動都保持高水平表現，生活更為克制：「在美式足球和田徑取得平衡，我對必須時刻注意自己的恢復狀况、睡眠、飲食等。雖然刻苦，但成效立見。」