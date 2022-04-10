體育熱話｜美國跨欄奧運代表試訓速度驚人　獲NFL老鷹隊3年合約

NFL球隊費城老鷹周六（9日）宣布簽下3屆跨欄全美冠軍的奧運代表艾倫（Devon Allen），他在俄勒岡大學時期曾擔任美式足球隊的外接手。



27歲的艾倫自2016年後就未再接觸美式足球，轉而投入田徑。專攻110米跨欄的他，在田徑場上表現出色，不只3度奪得全美錦標賽冠軍，過去兩屆奧運分別取得第4及第5名佳績。

艾倫連續兩屆代表美國出戰奧運跨欄。（Getty Images）

曾在大學時期效力俄勒岡鴨美式足球隊（The Ducks）的艾倫，雖然已6年未有再參與美式足球運動，但他依然憑速度讓人留下深刻印象。

一個月前在俄勒岡舉行的試訓會，這名跨欄好手在40碼直線衝刺項目中跑出4.35秒，這相當於NFL頂尖外接手的驚人成績，吸引到老鷹隊球探的注意，最終老鷹以3年合約成功羅致艾倫。

艾倫（右）曾在大學時期為俄勒岡鴨美式足球隊出戰NCAA（全美大學）賽事。

艾倫表示會先專注於6月的美國室外田徑錦標賽，以及7月的世界田徑錦標賽，完成兩場重要賽事後才把重心轉移到美式足球，「我的目標是跟所有世界好手競爭並取得勝利、打破紀錄。等到7月的世錦賽結束後，才會去NFL訓練營報到。」