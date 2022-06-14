康文署舉辦全民運動巡迴體育示範　歡迎市民蒞臨參加免費入場

康樂及文化事務署（康文署）將於6月至7月的周末在多個商場或表演場地舉辦全民運動巡迴體育示範，向市民介紹及示範不同的主題體育項目，推廣運動有益身心的信息。



全民運動巡迴體育示範分別以4項運動，包括舞蹈、健體運動、跳繩和武術為主題，當日除了向市民示範和推介主題運動，現場亦會有展板介紹各體育活動，讓參觀的市民加深認識勤做運動的好處，以推廣普及運動的信息。

四場巡迴體育示範將於6月和7月的周末下午2時30分至4時，在以下商場或表演場地舉行，歡迎市民蒞臨參加，免費入場。

6月26日（星期日）：舞蹈（地點：荃灣愉景新城）

7月9日（星期六）：健體運動（地點：將軍澳TKO Spot）

7月16日（星期六）：跳繩（地點：尖沙咀K11 Art Mall）

7月17日（星期日）：武術（地點：柴灣青年廣場）

整項活動由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億元支持政府為慶祝特區成立25周年而舉辦的多個項目之一。