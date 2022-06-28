【排球】香港女排連追3局擊敗印度 離亞洲挑戰盃冠軍只差一步
撰文：楊宇翹
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香港女子排球代表隊，於泰國出戰第三屆亞洲女排挑戰盃，今日（28日）與印度激鬥5局，港隊反勝3：2，戰績3勝1負。明日港隊只要擊敗烏茲別克，就能把冠軍寶座捧回香港。
亞洲女排挑戰盃共6支隊伍參賽，港隊在首戰0：3不敵泰國U20，惟其後重整旗鼓，向新加坡及馬來西亞大派「三蛋」，形勢大好。
今日面對印度，香港女排先以12：25及18：25落後，不過其後港隊迅速調整，並連追兩局25：13、25：19，決勝局港隊再乘勢出擊，終以15：6拿下賽事。
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賽事以單循環形式進行，港隊於今日勝仗後錄3勝1負。然而鑑於泰國本身排名屬亞洲前八，其U20隊只能以表演性質參賽，成績不計算在內，即使全勝也不會獲獎，因此明日港隊只要擊敗烏茲別克，就能贏得冠軍殊榮。
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