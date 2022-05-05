【排球】意甲球隊有意簽入朱婷 女長城主攻或重返歐洲戰場
撰文：楊宇翹
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中國女排隊長朱婷早前完成手腕手術，目前仍在康復期，惟已得到外國聯賽邀請加盟。據意大利網媒《iVolleymagazine》報道，意甲女職球隊Savino Del Bene Scandicci出價招攬這名中國主攻手。
27歲的朱婷早前接受手腕手術，正在巴塞隆拿養傷，更參加了一場10公里跑步比賽。近日意大利網媒報道，意甲女職球隊Savino Del Bene Scandicci有意簽入朱婷，並已開價，正等待回覆。
Savino Del Bene Scandicci為去屆意甲殿軍得主，是次出價致羅朱婷，可見為來季衝冠補強。朱婷是罕有曾外流歐洲聯賽的國手，2016/17球季起效力土耳其豪門華基夫銀行，至去年返國加盟天津女排至今。
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