排球｜朱婷長跑初體驗參加10公里 分享尷尬時刻不敢跑太快
撰文：顏銘輝
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中國女排隊長朱婷正在西班牙的巴塞隆拿養傷，她昨日（24日）在社交網站分享，首次跑10公里比賽的經歷。她花了1小時3分鐘跑完人生第一次「10K」，表示感覺很爽及好玩，她見到有其他選手帶同愛犬，甚至推住嬰兒車比賽。
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27歲的朱婷之前接受手腕手術，身在巴塞隆拿養傷，近日參加了一場在當地舉行的馬拉松比賽，首次跑10公里的比賽。朱婷透露，她被列為專業組別，開跑時站得較前，這位長跑初哥比其他真正專業的跑手嚇倒。她說：「跑的時候，你知道我就看，兩側的人就『唰唰唰』就衝，就跑過去，這剛開始跑特別快，你知道嗎！」
朱婷沒有跟住他們的速度，接自己的節奏慢慢跑，不斷被其他選手爬頭。她說：「跑到見到第一個牌子兩公里的時候，你就感覺自己跑得挺慢的，其實也不慢。其實真的不慢！」最後，她人生首場10公里賽以1小時3分鐘完成，笑言覺得「很爽」！
她很喜歡這個比賽的氣氛，她說：「還有推着孩子的，還有牽着狗的，太好玩了！」身高1.98米的朱婷表示，比賽參加者多，有些路段擠擁，她都不敢放膽跑太快，擔心誤傷其他跑手，她說：「因為有人太矮，我怕擺臂（太大）……我拿帽子一弄，就差點能碰到後邊的人，你知道嗎？」
談到雙腳的感受，朱婷說：「就現在感覺腿有點跑完了，感覺腿有點沉。」幾日前，朱婷還觀看了巴塞隆拿的網球賽。
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