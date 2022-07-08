安倍晉三逝世｜國際奧委會下半旗　揭安倍本想參與2024巴黎奧運

日本前首相安倍晉三周五（8日）在奈良發表演說時遭鎗擊，最終不治離世，享年67歲。

安倍在任首相時，是2020東京奧運的最大推手，國際奧委會（IOC）為他下半旗三天致哀。



國際奧委會就安倍晉三離世發聲明，IOC主席巴赫（Thomas Bach）在聲明中道：「日本失去了一名政治家，而IOC則失去了一名英勇的支持者、及奧林匹克行動的親密戰友。我謹代表國際奧委會向安倍的家屬、朋友及日本人民致以最深切慰問。」

巴赫續指：「安倍晉三是有遠見、充滿決心及擁有無比力量，這些特質使他能將自己的視野實踐。我最欣賞他的是，他總是說得出做得到。」

安倍晉三（左）生前與巴赫（右）關係密切。（Getty Images）

「若不是他目光遠大、決心堅定和如此可靠，我們當時不會作出將奧運延期這種史無前例的決定。沒有了安倍首相，東京奧運不會成事，而全世界運動員的奧運夢也不會成真。因着他對奧林匹克行動的決心，和多年來跟我們建立的友誼，他本來也想跟IOC一起參與2024巴黎奧運。」

2013年，國際奧委會宣布東京奪得2020奧運主辦權，安倍晉三（右三）激動跳起。（Getty Images）

聲明結尾總結道：「整個奧林匹克行動和我本人，都向安倍致以最崇高的敬意和摯誠的感激。安倍晉三在IOC會擁有永遠的榮譽。」國際奧委會亦會為安倍下半旗三日，屬最崇高的悼念。