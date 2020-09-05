安倍晉三退而不休或助拳東京奧運　奧委會考慮選手裝定位App防疫

東京奧運防疫委員會周五（4日）舉行首次會議，雖未有落實任何決定，東京奧運組委會秘書長武藤敏郎透露，因應新冠肺炎衝擊順延至明年的奧運，仍將盡量避免無觀眾的「閉門戰」，並指若有因病辭任的日本首相安倍晉三退休後協助籌委，將是非常鼓舞。

為應對新冠肺炎而組成的東京奧運防疫委員會，昨日首次會議主要確認疫情現況，以及明年東京奧運和殘奧會的防疫措施。有關各界關心的運動員入境、觀眾檢疫等問題，武藤敏郎在會後簡單回應：「我們還沒有就這些問題落實任何措施，但會盡可能避免閉門作賽的情況發生。」

武藤敏郎指是次東京奧運防疫委員會會議仍未有防疫措施定案。（資料圖片/GettyImages）

限制選手活動範圍 考慮使用定位App

據日本媒體《共同社》引用消息人士指出，東京奧運防疫委員會在初步討論後的共識包括，所有參賽人員必須提出陰性檢測結果證明，並同意在選手村與比賽會場內在限制活動範圍，甚至考慮配合使用可追蹤定位的手機App。

東京奧運因疫情延期一年，外界對運動員與觀眾安全仍有保留。（GettyImages）

安倍因病辭任 籌委會仍會邀請協助



此外，日本首相安倍日前因病請辭，「後安倍時代」的首相人選備受注目，預計最快9月16日宣布接任人選。有指他不是完全退休，會繼續出任眾議員扶助新首相。然而無論由誰人接任，明年東京奧運都志在必行。

武藤敏郎對外表示，基於籌備明年東京奧運的需要，籌委會依舊會邀請安倍晉三協助，「安倍首相在我們贏得奧運主辦權的過程中，表現得非常活躍，他還做出了艱難的決定，讓奧運會延期一年。即使他下了台，如果他能繼續指導我們，努力對抗疫情以及舉辦奧運，對我們來說是非常鼓舞。」

安倍無緣以首相身分，見證第二次東京奧運開幕。（GettyImages）

安倍在2013年的申奧會議上爭取到主辦權，當時日本剛遭受「311」大地震重擊，期望藉着申辦重新上路。在2016年里約奧運閉幕禮上，他更扮演日本動漫人物瑪利奧參與演出。而在籌備奧運期間，為了節省開支，安倍決定取消原有的主場館設計，並在全球疫情擴散的時候，作出延後一年的決定，最後因病黯然下台，未能完成東京奧運的籌備。

疫情下的東京（按圖放大）

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