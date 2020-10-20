【東京奧運】安倍晉三曝延期來龍去脈　內部商議多時方告知特朗普

日本前首相安倍晉三親自宣布東京奧運延期一年，無緣在任內親歷這項「復興大計」完成。 他在專訪中談及延期的商討過程，強調因為新冠肺炎疫情不明朗，必須當機立斷，主動提出延後一年。他通知美國總統特朗普有關決定，對方表示同意並讚好。

安倍昨日（19日）接受《日刊體育》專訪，談及本年3月底宣布東奧延期的來龍去脈。他表示與東奧組委會長森喜朗商討多時，同意為了選手及相關人士，必須盡早決定。而且，無論如何，東奧不會取消，「及早提出延期，好讓國際奧委會（IOC）與國際社會，理解做法」。

安倍晉三（右）稱早有延期打算，通知國際奧委會後才告知特朗普（左）。（Getty Images）

美國是日本一大盟友，如此重要決定當然第一時間要知會對方。安倍稱宣布延期前大約兩星期，向IOC會長巴赫提出延期後，與特朗普於3月13日通電話。他向特朗普稱「今年舉行相當困難，但不應該取消，打算延期到來年，舉辦戰勝疫症的奧運會」，對方認為是好主意，表示同意。他又補充道，早於跟特朗普電話會談前一段時間，已打算延期。

安倍晉三在上月交棒予菅直人，專心治療腸部問題。（美聯社）

安倍被問及森喜朗曾提延期2年，但IOC未能接受，而且對選手亦有影響，「目標是2020年舉行，延後1年已是大件事，2年簡直是另一個『奧運』」。加上22年北京冬奧和24年巴黎奧運，延期1年已是極限。至於現時大部分地方都有旅遊限制，奧運會否變成只有日本人入場的奧運，安倍認為言之尚早，期望來年疫苗面世，紓解問題。

菅直人（左二）「坐正」接手舉辦東京奧運，能否成事還望疫情發展。（美聯社）

安倍因健康問題，刷新在任日期紀錄後不久，在8月底宣布辭職。相隔不夠兩個月，他又活躍起來，月初成為東奧組委最高名譽顧問，又重新擔任日本射箭聯盟會長。

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