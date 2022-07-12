體育熱話｜內地男排比賽變圍毆 有人打甩牙 中國排協：高度重視
撰文：普利森
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內地排球一影片近日成為網上熱搜，片內球員互相揮拳，場面混亂。據中國排球協會公告，片內為天津男排、江蘇男排球員的衝突，中國排協依規作出嚴肅處理。
據內地鳳凰網報道，雙方發生口角引發肢體衝突，天津男排球員先動手，有人揮拳亦有人拋掉旁邊的垃圾桶和凳，更指有球員門牙被打甩。
去片：
該賽事為男排備賽集訓教學比賽（練習賽），終演變成衝突互毆，中國排協隨後發聲明，強調會高度重視。
聲明中指出，排協將第一時間啟動調查程序，並深入調查：「天津男排、江蘇男排個別運動員因發生口角引發肢體衝突，造成不良社會影響；中國排協將以此次事件為鑑，深入查找、整改集訓組織管理過程中存在的問題，進一步加強對集訓運動隊的教育和管理，杜絕此類事件再次發生。」
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