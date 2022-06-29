排球｜香港女排挫烏茲別克捧走亞洲挑戰盃　第三局克服逆境波奠勝

在泰國舉行的第三屆亞洲女排挑戰盃，香港隊在最後一場比賽以局數3：0擊敗烏茲別克，捧盃回港。



挾3連勝之勢的港隊，首局與烏茲別克拉鋸，關鍵在於追平18：18後，港隊一口氣連取5分，拉開到23：18，最後扣殺得手，先贏一局25：19。

香港今日擊敗烏茲別克，贏得亞洲挑戰盃。（Asian Volleyball Confederation）

第二局，港隊的優勢更明顯，在中段逐步拉開領先至雙位數，以25：10再贏多局，大分領先到2：0。

第三局，烏茲別克較快入局，初段保持領先，一度拉開到12：5，港隊叫暫停。暫停後，港隊表現有改善，力追上來，追平18：18。當港隊領先19：18後，烏茲別克叫暫停，但沒有影響到港隊的後上氣勢，最終港隊贏25：19，局數3：0擊敗烏茲別克。

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賽事以單循環形式進行，港隊於今日勝仗後錄4勝1負。然而鑑於泰國本身排名屬亞洲前八，其U20隊只能以表演性質參賽，成績不計算在內，即使全勝也不會獲獎，因此港隊擊敗烏茲別克後，就能贏得冠軍殊榮。

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港隊在今次比賽首戰以0：3負泰國，但之後4連勝，接連擊敗馬來西亞3：0、新加坡3：0、印度3：2及烏茲別克3：0。