英超轉會｜車路士「法式檸檬」吃到飽　求購兩後衛連環被拒

英超球會車路士在轉會市場「頭頭碰著黑」，目標多多，觸礁新聞卻一單接一單。

「藍戰士」求增強中堅力量，上星期傳聞已跟法國國腳祖利斯古迪達成協議，未料又遇程咬金，再次被巴塞隆拿截胡。



車路士心儀古迪，絕非一朝一夕。早於上季開始前，車路士已向西甲西維爾打聽，惟當時拒絕支付8000萬歐元強制賣斷條款，未有成事。一季過去，車路士換過班主，繼續追逐古迪。

車路士追逐古迪（左）多時，功敗垂成。（Getty Images）

車路士上周傳得手 巴塞「翻盤」

英媒《衛報》在上周末報道，車路士已擊敗巴塞隆拿，有望與23歲的古迪達成協議。車路士出價約6566萬歐元（5500萬鎊）收購，簽約5年。一旦成事，車路士隊長艾斯派古轉會巴塞一事，可望推進。

拉芬夏之後，巴塞隆拿再次搶人得手。（Getty Images）

拉芬夏險投車路士 終投巴塞

巴塞未有放棄，繼續接觸西維爾及古迪，說服古迪改變心意。精於轉會消息的記者 Fabrizio Romano指，沙維「落足嘴頭」說服古迪加盟。

巴塞後發先至跟古迪談妥個人條款，出價5000萬歐元遠不及車路士的出價，亦不成問題。車路士繼巴西進攻中場拉芬夏之後，再次被巴塞搶走心頭好。

法國國腳甘佩比是2018年世界盃冠軍成員。（Getty Images）

車路士希望在今夏為防線換班，可是至今僅收購了拿玻里中堅高列巴尼，其餘傳聞如馬菲斯迪歷特及尼敦阿基，都未有成事。

古迪追逐兩季都成空，另一名法國國腳派斯奴甘佩比亦拒絕過檔。巴黎聖日耳門將這名後衛標價5000萬歐元，車路士願意出價，但甘佩比考慮過後決定留隊。