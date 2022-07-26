轉會情報︱巴塞再出奇招搶贏車路士　財困無阻成轉會市場大贏家

車路士易主後，今夏在轉會市場屢次失手，最經典一役莫過於早早與列斯聯傾妥翼鋒拉芬夏轉會費，球員本人不願成行，紏纏多時終被「財困」的巴塞隆拿截糊。

近日輪到買中堅，藍軍看中的祖利斯古迪（Jules Koundé）遲遲未有進展，最新消息指，這位法國守將已跟巴塞傾好個人條款，很大機會成事，意味車路士將一個轉會窗兩度敗予巴塞。



祖利斯古迪被指與巴塞好事近。（Getty Images）

車路士今夏失去約滿的一對中堅魯迪格及基斯坦臣，早前從拿玻里簽入31歲的高列巴尼，並想再買西維爾23歲法國國腳祖利斯古迪。

這宗收購的過程，與拉芬夏何其相似——西維爾將祖利斯古迪的轉會費企硬5500英鎊，令付不起大錢的巴塞接近出局，車路士未被嚇退，在收購戰中處領導地位。正當一切看似已成定局，巴塞在最後關頭不知如何突然重燃對此子興趣並重返談判桌。英國《衛報》指出，「巴塞一再告訴祖利斯古迪等待他們正式出價」，手法與收購拉芬夏時如出一轍。

車路士跟列斯聯率先傾妥轉會費都無用，拉芬夏最終加盟巴塞。（Getty Images）

財困巴塞如何兩勝車路士？

根據「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息，「巴塞已接近簽入祖利斯古迪，並已經與他傾妥個人條款，只待最後出價。車路士已對等待綠燈感厭倦，如果交易不能日內完成，已預備好找尋其他選擇。」

車路士在兩宗收購過程中跟足規矩，先向球員所屬球會接洽，傾妥轉會費後才跟球員談個人條款。巴塞卻反其道而行，先跟球員傾好人工和合約細節，並要求對方要耐心等待。以拉芬夏為例，列斯聯接納車路士的5500英鎊報價，拉芬夏堅拒加盟，表明只願去巴塞一隊，拉鋸好一段時間終等到巴塞出手，並如願成為魯營新一員。今次巴塞收購祖利斯古迪的手法，也是如此。《衛報》稱，巴塞為祖利斯古迪付出的轉會費，隨時會低於車路士的出價。

車路士在今夏轉會收購處處碰釘，新班主托德波里雄心萬丈，親自領軍之下，在轉會窗掃貨屢被拒絕，目標人物加比爾捷西斯加盟阿仙奴、拉芬夏投巴塞、李察利臣轉戰熱刺，如今看着祖利斯古迪也將巴塞搶走，另一中堅選擇馬菲斯迪歷特已是拜仁新一員，至今僅買入翼鋒史達寧和中堅高列巴尼二人。球隊季前熱身賽表現奇差，繼敗予美職聯球隊夏洛特FC後，日前友賽英超另一倫敦球會阿仙奴時更以0：4大敗，令他顏面掃地。