巴塞季前賽｜迪比利梅開二度踢和祖雲達斯 迪莊又做後備有新位置
撰文：顏銘輝
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巴塞隆拿及祖雲達斯在季前熱身賽踢成2：2，荷蘭中場法蘭基迪莊連續4場友賽列為後備，換邊後入替，也非踢防中，而是中堅。
上仗擊敗皇家馬德里的巴塞繼續美國之旅，這場遇上祖雲達斯，34分鐘由奧士文尼迪比利開紀錄。不過，5分鐘後，摩斯堅恩建功，為「老婦人」追平1：1。然而，今夏與巴塞續約的迪比利在1分鐘後隨即入波，攻入今場個人第二球，幫巴塞半場領先2：1。
法蘭基迪莊換邊後上陣，入替艾利加西亞，拍基斯坦臣打中堅。這是迪莊連續4場友賽踢後備，也是繼上仗對皇馬後，他再次出任不是最擅長的中堅位置。據西班牙傳媒透露，巴塞希望迪莊減薪留隊，或者轉投曼聯。不過，迪莊投曼聯的轉會仍然沒有新進展，迪莊不希望離隊，也不願意減薪。
在下半場，摩斯堅恩在51分鐘建功，幫祖雲達斯追成2：2完場。
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