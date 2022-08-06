羽毛球｜香港公開賽11月有望復辦 防疫氣泡或影響海外球手意欲
撰文：張倩儀
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疫情下，香港羽毛球公開賽已經連續2年取消，今年11月總算有望復辦。
由於賽事不計算入巴黎奧運積分，加上需要遵守防疫氣泡，或會影響海外頂級球手的參賽意欲，不過港隊代表伍家朗卻表示樂觀。
2020和2021年香港羽毛球公開賽均在疫情下取消，按照世界羽毛球聯會（BWF）賽程，將於2022年11月8至13日復辦。
是日香港羽毛球總會主席湯徫掄在香港戶外羽毛球總會成立典禮後，透露現時總會正與民政事務局和康文署溝通：「我們正在交換意見，例如要處理場館問題，要找讓海外球手做訓練和熱身的地方，還有專車，怎樣做出『Bubble』（防疫氣泡）。」強調8月內會有決定，讓海外球手報名參賽。
不計算入奧運積分 防疫措施令選手卻步
海外球手來港需要遵守隔離和防疫氣泡，總會則堅持賽事會讓球迷入場，在防疫措施下能讓八成半、大約7500人入場觀戰。不過，由於香港公開賽不計算入巴黎奧運積分，或會影響頂級球手來港參戰的意欲。港隊代表之一的李卓耀也表示有海外球手問過他香港公開賽情況：「我只能說未知，其實很多選手想來，都是想行下 （街），但如果要bubble，又不是一個特別大的比賽，大家未必會想來，加上年尾大家都會選擇訓練。」
不過，伍家朗則對此表示樂觀，認為防疫氣泡不影響球手參賽：「之前好幾年賽事都是Bubble下進行，都有好多球手參加；當然希望順利舉辦，這應該是我今年最後一個賽事。」伍家朗笑言自己也期望可以在主場打出好成績，「在準備下一年比賽前，都希望有個好收尾。」
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