羽毛球｜伍家朗感嘆奧運至今曾心灰意冷　奪亞證「我仲係可以嘅」

香港羽毛球代表伍家朗，周日（10日）出戰馬來西亞大師賽男單決賽，雖然屈居亞軍，但仍創下今季最佳成績。

自去年奧運以來諸事不順的他，認為這個亞軍意義重大。



伍家朗去年出戰奧運曾因場外風波受盡困擾，新季期間又在外地感染新冠肺炎，影響訓練及比賽。今日奪得亞軍後，他接受《香港01》訪問時嘆道：「其實由上年奧運完左直到今年經歷左好多野，當中可能係唔好既多過好，亦都有啲係好阻礙我前進。」

諸事不順，家朗坦言有時會心灰意冷，「但係我仍然都對成功係有好大既渴求，我同自己講只要每日做好自己嘅訓練，終有一日會追尋到成果。」

伍家朗（左）在大馬大師賽決賽，不敵印尼球手迪維華度約（右）。（美聯社）

經過逾一年半，他終於自去年初的泰國公開賽後，再度打入世巡賽決賽，雖然未能奪得兩年半來首個冠軍，但總算向前邁出了一大步：「今次嘅亞軍對我嘅意義，就係我苦等左咁耐終於算係略有所成，仲有可以同支持我既人講其實我仲係可以嘅，同埋會繼續追求更高嘅成績。」

伍家朗認為今站奪得亞軍，是「苦等左咁耐終於算係略有所成」。（美聯社）

港羽迎來新教練——今站在場邊指導伍家朗的黃達明，他此前是韓國隊教練，最聞名是執教女單星將、今站奪冠的安洗瑩，助這位女將迅速冒起。伍家朗對此道：「他能帶給我們新思維，有新教練對我們來說也是新衝擊，可以激勵我們，令我們想在新教練帶領下有個好開始。」

談及今日決賽中涉及一次過網擊球的爭議判決，伍家朗說自己未看慢鏡，有聽聞是誤判，只能接受，同時坦承自己不足：「自己在關鍵分也有處理得不好的地方，第一局落敗後，更在氣勢上有點被對手壓住了。」他希望在下星期的新加坡公開賽，延續今站的好表現。