羽毛球・新加坡賽｜上站亞軍伍家朗「一輪遊」 李卓耀輕鬆闖次圈
撰文：葉詩敏
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港隊「一哥」伍家朗今日（13日）在新加坡公開賽首圈登場，惟未能乘上站馬來西亞大師賽亞軍之勇，以直落兩局遭大馬球手黃智勇淘汰出局。
剛奪得大馬大師賽亞軍伍家朗，在最新的世界排名微升1位至第12位。他以8號種子身分轉戰新加坡公開賽，首圈對手為世界排名第47的黃智勇。惟伍家朗在首局已處於下風，力追下一度追平比數，其後被對手打出7：2的攻勢，以16：21先失一局。
次局，伍家朗在初段佔優，但一直未能拉開領先差距，尾段更連失6分，終以17：21再次失守，以總局數0：2爆冷出局。
至於上站在大馬大師賽「一輪遊」的李卓耀，則在同日首圈迎戰世界排名第49的以色列球手Misha Zilberman，李卓耀在首局與對手咬緊比數，二人在中段曾3度戰平，港將漸漸入局後連得9分，以21：15先拔頭籌。
站穩陣腳的李卓耀在次局大部份時間領先，末段雖一度被對手反超前，他連取3分後終以21：19再下一城，以直落兩局晉身次圈，將與黄智勇爭晉級。
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