女排世錦賽｜中國直落三局挫日本上榜首　身高差太多難逆轉更折將

世界女排錦標賽分組賽上演中日對決，中國3:0擊敗同樣賽前不敗的日本，在D組3戰全勝。

日本主教練真鍋政義賽後坦言輸在力量與身高，雙方單在身高的差距，已經球迷替日本擔憂。



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中國女排相當高。（volleyballworld）

兩軍在首兩仗皆勝，中國女排在隊長袁心玥領軍下，由李盈瑩及龔翔宇主力攻擊，首局於日本互有領先，最終進入「刁時」，先勝28:26。第二局中國早段發力，強攻和發球多次製造得分機會，中段一度大幅領先10分，以25:17再下一城。

日本女排身高頗為平均，但較對手矮一截。（volleyballworld）

日本在第三局寄望挽回一線生機，但隊長古賀紗理那一次着地時右足踝受傷而退下火線。日本雖然末段領先20:23，被中國連取4分又反超前25:24，惜又未能把握賽局點，最後再輸27:29，局數0:3敗陣。

日本隊長古賀紗理那曾是擊敗中國的武器，惟再次受傷，對日本在餘下賽事的前途，影響甚大。（volleyballworld）

日媒賽後指出，兩軍身高相差太遠，乃勝負關鍵。《TBS》指中國女排平均身高達超過1米91，較日本的1米77高出超過14厘米。

中國在今仗攔網方面得到不少分數。（volleyballworld）

中國隊長袁心玥身高達到2米02，隊友中不少高於1.9米。反觀日本隊中最高一員，副攻手山田二千華為1米84，全隊僅6人達到1.8米水平。中國今仗屢屢把握打擊位置較高的優勢，令日本女排鞭長莫及。

中國主教練蔡斌表示賽前精心研究日本的戰術，打法奏效。（volleyballworld）

日本女排主教練真鍋政義賽後說「當然是輸在力量和身高。下仗對於實力強於我們的巴西，必須多加準備，才能挑戰」。中國賽後升上榜首，主教練蔡斌讚許球員在今仗攔網及網前處理做得好。