女排熱話｜世錦賽烏龍一幕　比利時掛住慶祝　茫然不知意大利突襲

由荷蘭及波蘭合辦的世界女排錦標賽，A組的意大利3：1擊敗比利時，在比賽中出現有趣一幕，比利時球員在第二局末段以為攔網成功，取得set point，慶祝贏得這一局。怎料意大利在人仰馬翻之際，原來救到這一球，並趁比利時慶祝期間突襲取分，追平比分，之後更取得這局的勝利。



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一日未見到排球落地，都不要太高興！在當地時間昨日（27日）的女排世錦賽A組，意大利對比利時，首局比利時贏25：21。第二局形勢緊湊，雙方要打到「刁時」。比利時領先26：25時，她們開波，意大利球員接到，網前的隊友以勾手突襲，但比利時的「城牆」擋到，頃刻意大利雞手鴨腳，人仰馬翻，十分狼狽。

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至少3名比利時球員以為攔網得手取分，可以27：25贏出第二局，就連直播的比分也打為27：25。正當比利時球員轉身慶祝時，茫然不知，意大利球員竟然救到這一球，並趁她們慶祝之際，打向後場。

【事件發生連環圖】

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比利時19號球員雲艾化瑪特（Silke Van Avermaet）是最遲醒覺的一位，她往自己後場跳起慶祝，剛落地就見到一個排球從頭頂飛過，落入自己的場區，隊友飛撲也挽救不到。雲艾化瑪特那時六神無主，樣子告訴大家，她完全不知發生什麼事。

意大利得分，追成26平手，直播畫面的比分亦變成26：26。或者因此「打窒道氣」，比利時這局以28：30落敗，意大利追平局數1：1。在接下兩局，意大利連贏29：27及25：9，以3：1反勝比利時，暫時意大利3戰全勝排A組榜首。

【事發片段】